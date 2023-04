La honestidad brutal de un jugador de Boca: "Mis primeros meses en el club fueron difíciles"

El empate agónico de Boca ante Rosario Central dejó cierta preocupación, pero también hubo puntos positivos para rescatar y que seguramente habrán dejado conforme a Jorge Almirón. Uno de ellos fue el ingreso de Martín Payero, quien aportó mucho para que el xeneize se vuelva con algo de Arroyito y demostró estar a la altura en un plantel con muchos altibajos.

Sin embargo, al ex Banfield le costó adaptarse al mundo Boca y lo reveló en una charla con Sebastián Luzuriaga en YouTube: "Los primeros meses fueron difíciles, claramente te modifica todo, lo bueno y lo malo. Intento disfrutarlo hoy. También me costó adaptarme a lo que era todo, pero no puedo pasar por alto que a los tres meses conseguí mi primer título y a los dos, el segundo".

Martín Payero, uno de los puntos altos de Boca en Rosario.

"Se vive muy intensamente y si lo vivís a esa altura lo disfrutás. Muchas veces hay cosas que te exceden y otras no, pero trato de disfrutar, es un club gigante por donde lo veas. Vas a la cancha y ves que está llena, vas perdiendo y cantan el doble, es algo magnífico, nunca lo viví y es algo hermoso", agregó el volante que está a préstamo hasta junio desde el Middlesbrough inglés.

Quien, para cerrar, reiteró que el apoyo de los hinchas es fundamental para levantar al equipo: "Te aporta un plus y es todos los fines de semana, no solo en La Bombonera, sino a donde vayas, en cualquier provincia, siempre va a estar lleno y te van a alentar, Estarlo ahí y vivirlo es diferente no tenés dimensión".

El futuro de Payero es pura incertidumbre ya que Boca tiene una opción de compra de 6 millones de dólares y seguramente estos meses serán clave para saber si se queda o regresa a Inglaterra. Hasta el momento ha jugado 23 partidos, 15 como titular, y marcó tres tantos. Además, levantó la Liga Profesional y la Supercopa Argentina, sus primeros dos títulos como profesional.