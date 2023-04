El ex DT de Boca que liquidó el arranque de Almirón: "Este equipo no representa la…"

Pese a la llegada de Jorge Almirón, lo que significó un cambio de aire tras la salida de Hugo Ibarra, el mundo Boca no tiene paz y cada vez que aparece algún protagonista con historia dentro del club, apunta contra todos. En esta oportunidad, fue Abel Alves quien apareció en escena para referirse al presente del equipo y de paso tiró varios palos. "Han cambiado tanto las cosas. A mí me enseñaron que en Boca hay que siempre ganar, hasta en los entrenamientos", lanzó el Chueco.

Que, en la misma línea, agregó: "Boca viene jugando tan mal y viene perdiendo que ya últimamente cualquier gajito le viene bien, pero no. Boca tiene que ir a ganar en cualquier lugar, esa es la mística de la historia que es donde yo me he criado". Acto seguido, apuntó contra los futbolistas del plantel: "¿Cómo puede ser que estos muchachos no se den cuenta lo que significa esta camiseta? No sé qué pasa, si no se dan cuenta, no valorizan. Lo mismo fue en el campeonato pasado que ha salido campeón".

Abel Alves habló del presente de Boca.

"Ahora se viene el partido con River ¿pero con qué argumentos le vamos a ganar? Si River juega como viene haciendo la cosa va a ser muy difícil. Espero que en el clásico cambien y saquen lo que no han mostrado hasta ahora", continuó el DT que estuvo al frente del primer equipo durante dos interinatos y un ciclo como DT principal.

Luego habló de lo complejo que es ser entrenador de Boca y sobre la llegada de Almirón: "Ser técnico de Boca no es fácil, es una trituradora, un mundo que constantemente te pone una presión pero yo creo que los que están por lo menos tienen que intentar. Boca tiene una historia de la que no se puede salir".

"Este equipo no representa la historia de Boca. Estos chicos al menos dentro de la cancha tienen que representar esa mística y lo que significa Boca para el mundo futbolero, no ser un equipo que le da lo mismo empatar o no ganar. Equipos sin trayectoria nos están pasando, nos juegan de igual a igual y nos ganan", cerró.