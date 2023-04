La honestidad brutal de Alcaraz sobre las ausencias de Djokovic y Nadal en el Masters de Madrid: "Es un poco más..."

Carlos Alcaraz es la principal atracción del Masters 1000 de Madrid. Eso quedó claro desde mucho antes de la presentación oficial del certamen de este martes, ya que Novak Djokovic ni Rafael Nadal jugarán en la Caja Mágica. Aunque sea una pena para el torneo y el público, el murciano no miró hacia otro lado y reconoció que las ausencias de los dos miembros del Big 3 facilita su camino hacia el título.

A comienzos de 2022, Alcaraz ya estaba metido en las conversaciones entre los que se disputarían el número 1 del ranking y los títulos de Grand Slam cuando Nole y Rafa se retiraran. Sin embargo, el tenista español se adelantó varios pasos y se ganó un lugar en la batalla del presente tras eliminar a ambas leyendas y salir campeón en el Mutua Madrid Open. De nuevo en el escenario donde alcanzó fama mundial, Carlitos espera revalidar su logro: "Físicamente me encuentro bien, al 100%. Con muchas ganas de empezar en Madrid. Con el nivel que mostré en Barcelona, ganando el título, vengo con mucha confianza", expresó.

En diálogo con diario As de Madrid, el número 2 del mundo agregó: "Pero todos sabemos que aquí en Madrid no es fácil adaptarse por la altura y demás. Pero bueno, tenemos unos días para entrenar antes de debutar, así que con muchas ganas".

Lejos de escapar con una respuesta de cassette, Alcaraz afirmó que las bajas de Djokovic y Nadal le allanaron el camino al bicampeonato en la Caja Mágica: "Obviamente, cuando no están los mejores digamos que es un poquito más fácil. Como siempre he dicho, todos los jugadores son muy buenos y tienen un nivel muy alto. Cada jugador pienso que puede ganar el título, así que no nos confiamos por las bajas que hay. Es una pena no poder disfrutar de ellos en vivo, pero al final no nos sentimos favoritos ni nada. Vamos partido a partido y a ver contra quién nos toca", aseguró el murciano, que debutará este viernes desde los 32avos de final.

Además, el campeón del último US Open dejó en claro que ser tildado como favorito no es un peso sobre sus hombros: "No me lo tomo como presión, totalmente al revés, como motivación. Tener tanta gente, a mí me gusta jugar delante de tanto público y más si es aquí en España, delante de mi gente. Es una motivación muy grande, y nuestra intención es disfrutar dentro de pista y también hacer disfrutar", sentenció.

Por último, Alcaraz se sacó un poco de presión en cuanto al ranking y reconoció que llegar como número 1 del mundo a Roland Garros no le quita el sueño: "Siempre he dicho que conseguir el número uno es un objetivo, pero de cara a París no cambia mucho ser uno o dos. Por lo menos yo me lo tomo así. Obviamente, sería un buen logro para mí el recuperar el número uno, pero de cara a Roland Garros es insignificante para mí", concluyó.