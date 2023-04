La fuerte decisión de La Liga de España con Mateu Lahoz, el polémico árbitro de Argentina-Países Bajos

El Mundial de Qatar 2022 de la Selección argentina tuvo varios personajes destacables, por lo bueno o lo malo. En el camino de los campeones del mundo, hubo varios que intercedieron para hacer más difícil el título que se lograría en diciembre. Muchos de ellos surgieron de la denominada Batalla del Lusail, ese mítico cruce de cuartos de final entre la Albiceleste y Países Bajos que tuvo como árbitro al español Antonio Mateu Lahoz.

Messi. amonestado por Mateu Lahoz.

Conocido por sus desempeños en los Barcelona-Real Madrid, el referí alcanzó la fama mundial tras repartir una incontable cantidad de amarillas en el partido más caliente de la última Copa del Mundo. En las últimas horas, se supo que el árbitro mundialista no podrá seguir dirigiendo en la Liga española tras una tajante decisión del Comité Técnico de Árbitros de aquel país.

Aunque habría otras razones detrás, el motivo "oficial" con el que el CTA relegó de sus funciones a Mateu Lahoz fue su edad. A sus 46 años, el juez valenciano no puede renovar su contrato y esto le impide impartir justicia en los partidos de la elite de España. Sin embargo, el diario Marca aseguró que hay "diferencias de criterios" entre el organismo rector y el árbitro, lo que propició su forzado retiro.

Mateu Lahoz y Messi discuten en un Barca-Atlético de 2014.

Uno de estos aspectos sería el VAR. De hecho, Mateu Lahoz podría ser árbitro desde la cabina de videoasistencia, pero esto no estaría entre los planes del árbitro que debutó en la Primera División del fútbol español en 2008.

Qué había dicho Messi sobre Mateu Lahoz tras el Argentina-Países Bajos de Qatar 2022

En caliente y momentos después del "andá para allá, bobo", Messi se refirió al polémico arbitraje de Mateu Lahoz, que marcó un récord histórico en Mundiales con 15 amonestados entre los que estuvo el capitán argentino: "Si hablás te sancionan, la FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura", expresó. El español no volvería a dirigir en Qatar 2022 tras este encuentro.