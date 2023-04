Además de Garnacho, el otro “europibe” que se quedaría sin Mundial Sub 20: cuál es la última carta

Solicitar jugadores para los torneos siempre fue un dolor de cabeza para la Selección argentina Sub 20. En el último Sudamericano, Javier Mascherano no pudo contar con varios chicos que serían figuras porque sus equipos europeos no los cedieron. De cara al Mundial que finalmente se jugará en el país, el DT viajó a Inglaterra para hablar con el Manchester United por Alejandro Garnacho y el Brighton and Hove Albion por Facundo Buonanotte. Pese a los intentos, la mano vendría mal barajada.

Garnacho tiene complicada su presencia en el Mundial Sub 20

Los Red Devils se pusieron firmes desde un principio y ni siquiera prestaron a Garnacho para el Sudamericano que se disputó en Colombia el último enero. Esta postura no parece que vaya a cambiar, ya que los de Old Trafford enfrentarán al Manchester City en la final de la FA Cup que se disputará en pleno Mundial Sub 20. Distinto era el caso de Buonanotte, que sí estuvo en Cali pero casi no pudo jugar por un fuerte traumatismo en la cabeza y el cuello que lo dejó fuera del certamen. Sin embargo, esta vez las Gaviotas son reticentes a dejar ir al ex Rosario Central, ya que se juegan partidos clave de Premier League para entrar a competiciones europeas.

Buonanotte estuvo en el Sudamericano, pero todo indica que no estará en el Mundial.

Aunque la cosa pinta mal, la Selección argentina Sub 20 se jugaría su última carta en los próximos días. Luego de que Mascherano no lograra convencer a los clubes ingleses, el que viajará hasta Gran Bretaña para hacer un último intento será el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Inglaterra no será la única parada del viaje del Jefecito. Mientras el Chiqui jugará sus cartas con el United y el Brighton, Mascherano se dirigirá a España para destrabar la salida de Nicolás Paz, enganche del Real Madrid Castilla. Tampoco será una tarea fácil, ya que el filial del Merengue se juega el ascenso a la Segunda División del fútbol español.

Misma situación corre para uno de los hermanos Carboni, Franco. El mediocampista es pieza clave del Monza, que busca meterse en competencias europeas en el sprint final en la Serie A. Esto parece complicado, ya que el equipo del famoso Silvio Berlusconi está a 13 puntos del Inter, sexto en la tabla, a falta de siete fechas por jugar.

El panorama parece complicado para disfrutar de todos los europibes en el Mundial Sub 20, pero hay luz al final del túnel. La Selección argentina Sub 20 recibió el visto bueno de Manchester City, Inter, Lazio, Juventus y Sporting de Lisboa para convocar a Máximo Perrone, Valentín Carboni, Luka Romero, Matías Soulé y Mateo Tanlongo, respectivamente.