Sufre Mascherano: la pésima noticia a menos de un mes del Mundial Sub 20 en Argentina

Manchester United consiguió ayer el pase a la final de la FA Cup, una mala noticia pensando en el Mundial Sub 20 que se jugará en Argentina a partir del 20 de mayo. Es que la victoria ante el Brighton, donde juega Alexis Mac Allister, complica aún más la presencia de Alejandro Garnacho en la Selección argentina.

Garnacho quiere estar, pero el United no lo deja.

El entrenador el conjunto inglés, Erik ten Hag, pretende contar con el delantero en el tramo final de la Premier League y además poder usarlo como variante para la final con Manchester City, que se llevará a cabo el 3 de junio en Wembley. La caída con el Sevilla por la Europa League abrió una puerta, aunque el resultado del domingo la cerró un poco más.

Luego del esguince del ligamento talofibular del tobillo derecho que sufrió semanas atrás, Garnacho prepara su retorno y no pierde la ilusión de estar en el Mundial Sub 20. La última esperanza será el viaje de Javier Mascherano hacia Manchester, entre hoy y el miércoles, en el que intentará convencer a las autoridades del club. Algo similar ocurre con Nicolás Paz y Facundo Buonanotte, ya que tanto el Real Madrid como Brighton no están dispuestos a cederlos para el torneo.

En cuanto al resto de los denominados "europibes", Lazio y Manchester City confirmaron que no pondrán trabas para ceder tanto a Luka Romero como a Máximo Perrone para el certamen. Inter dio el ok por Valentín Carboni, mientras que su hermano Franco recibió la misma respuesta de parte de Monza. De esta manera, si los cuatro aparecen en la lista final, estarán en el país.

La Selección argentina Sub 20 tiene rivales confirmados, como también los estadios en donde jugará la fase de grupos de la Copa del Mundo. El equipo de Mascherano disputará su dos primeros partidos en Santiago del Estero (Uzbekistán 20/05 y Guatemala 23/05) y el restante en el estadio de La Plata (Nueva Zelanda 26/05), donde además se jugará la final del certamen.