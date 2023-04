Turismo Carretera: la confirmación sobre Toyota y los posibles cambios que se avecinan

La llegada de Toyota al Turismo Carretera fue un fuerte sacudón para los amantes de la categoría más popular del país. Los más conservadores no lo tomaron de la mejor manera, pero con el correr de las competencias lo fueron aceptando aunque siempre hay detractores que seguirán sosteniendo su pensamiento. Semanas atrás se dijo que si durante esta temporada los resultados no eran los deseados la marca podría irse, pero Daniel Herrero, coordinador del Toyota Gazoo Racing, habló al respecto.

"Yo fui a las carreras y nadie me peleó ni me dijo nada. Y me pongo contento porque empiezo a ver alguna bandera de Toyota. Honestamente no sentí resistencia alguna. Sí hubo cuestiones normales del fanatismo y demás, pero nunca sentí que nadie estuviera enojado porque nosotros estuviéramos en el TC", dijo en diálogo con Solo TC.

Daniel Herrero.

Donde agregó: "Yo pensaba que el TC es la categoría más antigua del mundo, y entonces ¿Cómo Toyota no podía estar ahí? Los cambios vienen, y esos cambios tienen que llegar más allá de la resistencia que haya. Entonces si es la categoría más antigua y puede emular a la NASCAR de Estados Unidos, ¿por qué no podría estar un Camry ahí?".

"Lo compartimos con (Hugo) Mazzacane, la idea continúa, y quizás el día de mañana podamos ver a un Mustang, un Camaro o un Camry conviviendo con los Dodge, Torino y los Falcon. El automovilismo continúa creciendo, la gente emocional que gusta de los autos va a seguir comprando esos autos deportivos. Eso sí, tenemos que darles respuestas. Un chico joven que juega con la Play nunca va a encontrar un Torino ahí, sino que va a ver un Camry, Mustang o Camaro. Y uno debe ir hacia eso", reflexionó.

Sobre el presente del equipo que conduce Marcos Jakos, analizó: "Hemos tenido mucha mala suerte porque se rompieron dos motores. De no haber sucedido se podría haber coronado un triunfo. Es un auto totalmente distinto y sabemos que no es algo fácil. Tampoco queríamos tener la ventaja de decir 'somos Toyota, no vamos a pagar el derecho de piso'. Creo que lo hicimos. El auto fue mejorando de a poquito y hoy tiene las cosas buenas de un auto nuevo y algunas cosas malas".