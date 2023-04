La tremenda racha goleadora de Klusener en Deportivo Maipú

Gonzalo Klusener le dio un festejado triunfo al Deportivo Maipú, un tanto que le permite al Botellero seguir soñando en grande. El delantero, inoxidable a los 39 años, conectó un gran centro de Santiago González para estampar el único grito en la tarde de domingo en San Martín.

"Estamos por buen camino y eso algo que nos deja tranquilos. Los más experimentados del plantel tratamos de aportar desde nuestro lado para que los más jóvenes puedan jugar lo más tranquilos posible. Ojalá sigamos así", dijo el atacante una vez consumado el triunfo contra Brown.

García duerme tranquilo por la producción de sus delanteros.

El gol al elenco de Adrogué es el tercero para el ex hombre de Talleres en su cuenta personal, conquista que se suma a las que le anotó a Chaco For Ever (en el debut del torneo) y a Riestra (en la séptima jornada). Lo curioso es que el atacante ha jugado en total nueve partidos en la actual campaña pero tan solo 313 minutos de los 810 que acumula el equipo.

Es más, en los encuentros que tiene el nueve en la actual campaña, solo en dos jugó desde el arranque (ante Mitre de Santiago del Estero y contra Riestra), en el resto, siempre saltó desde el banco de suplentes, mientras que se perdió los partidos contra Ferro y Quilmes.

Luís García puede dormir tranquilo porque los hombres de ataque le dan respuesta: ya anotaron el mencionado Klusener, Alvaro Veliez, Santiago González, Luciano Herrera e Imanol Enríquez, sumando entre todos los de ofensiva, 10 tantos de los 15 que acumula el Cruzado en el certamen.