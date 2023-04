La sugestiva frase de Insúa tras festejar el agónico gol de San Lorenzo de cara a unos plateístas: “Cuidado con las…”

San Lorenzo dio una nueva muestra de carácter en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón venció a Platense por 1-0 con gol de Rafael Pérez en el tercer minuto de adición. De esta manera, los de Boedo no le pierden pisada a River, puntero de la Liga Profesional que se encuentra, ahora, tres puntos por encima.

En este contexto Rubén Darío Insúa enfrentó los micrófonos luego de la agónica victoria y analizó lo sucedido dentro del campo de juego. Con un marcado fastidio, el Gallego dejó clara su postura sobre el poco tiempo de descanso del plantel y, además, no dejó pasar por alto su cruce con un par de fanáticos que lo insultaron.

Insúa habló con los medios tras el triunfo agónico de San Lorenzo.

"El equipo terminó un poco desgastado por la seguidilla de partidos. Pese a eso siempre buscamos ganar y conseguimos un resultado muy importante. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, teníamos menos de 72 horas de recuperación. Jugamos con un rival que estaba fresco y jugamos como podíamos no queríamos. Prácticamente ellos no tuvieron situaciones de gol, nosotros con lo que teníamos fuimos y lo terminamos ganado de forma merecida porque lo fuimos a buscar", comenzó el DT de San Lorenzo.

Sobre las dificultades del equipo debido al poco descanso, Insúa soltó: "Sabíamos que iba a ser difícil tener buena circulación de pelota y frescura para pensar. A los jugadores le pesaban las piernas y sobre todo en el primer tiempo se notó bastante. Ganamos porque tuvimos disciplina colectiva, el equipo hizo un gran esfuerzo para intentar controlar el partido e intentar ganar. El mérito fue no resignarnos no contentarnos con un empate".

Sobre el papel del hincha de San Lorenzo, quien en el complemento entonó 'Movete, Boedo movete...', soltó: "Eso es normal. La gente, a mitad de segundo tiempo, cuando vio que el equipo estaba cansado tuvo un rol importante. Empezó a empujar al equipo, estamos muy contentos con la cantidad de público que vino. Nos ayudaron a no dar ninguna pelota por perdida".

Para finalizar, sobre su cruce con algunos plateístas, Insúa lanzó una sugestiva frase: "Imagino que la inmensa mayoría de la gente se fue contenta. Recién me decía un amigo que el 98% seguro, por ahí alguno no, pero bueno. Todo puede pasar, hay que tener paciencia y cuidado con las cámaras ocultas. Se fueron casi todos contentos"