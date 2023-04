La cruda confesión de Griezmann sobre la final perdida ante Argentina: “Me hizo mucho daño porque…”

Poco más de cuatro meses pasaron desde que la Selección argentina, en la considerada por muchos como la mejor final de la historia, logró vencer a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Tras la tanda de penales, que contó con la figura de Emiliano Martínez, la Albiceleste bordó a su escudo la tan anhelada tercera estrella.

En este contexto, aún con el sin sabor de no haber podido lograr el bicampeonato, quien se refirió a aquella inolvidable jornada en el estadio Lusail fue Antoine Griezmann. El delantero del Atlético Madrid realizó una cruda confesión al ser consultado sobre su recuerdo de aquel entonces.

Para comenzar, el delantero manifestó: “La derrota contra Argentina me hizo daño. Sobre todo la primera parte, porque jugué muy mal. No me encontraba, no sabía que hacer o que necesitaba de mi el equipo. Estuve muy perdido. Luego del descanso, entre más en juego, pero me sacó el míster".

"Al final hace daño porque hubiese sido algo increíble. Sobre todo por cómo habíamos empezado, con cinco o seis lesiones. Era una oportunidad única. Por como se dio el partido, la remontada fue mágica. Pero el final triste”, añadió Griezmann sobre su recuerdo del Mundial.

Para finalizar, al ser consultado sobre una de las mejores atajadas de la historia de los Mundiales, sentenció: "Yo no, porque no fui el que tiró, pero Kolo Muano ha dicho siempre que le va a quedar ahí el recuerdo. A mí me pasa con el penal en Milán, que hay noches que te vas a dormir y tienes ahí la acción en la cabeza".