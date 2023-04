Volantazo en Independiente Rivadavia: se fue Demaldé y este lunes asume Alfredo Berti como nuevo DT

Cambio rotundo en el camino de Independiente Rivadavia. Tras el empate 3 a 3 ante Riestra en Buenos Aires, la dirigencia le comunicó a Ever Demaldé que no continuará en el cargo de DT. Al mismo tiempo que circuló la confirmación de esa noticia, otra tapó todo: este lunes, en la práctica de las 16 en el Bautista Gargantini, asumirá Alfredo Berti, quien se hará cargo del plantel profesional como hizo en 2017.

Apenas 9 puntos de 24 posibles y una manito de Maipú que evitó que el Azul cerrara el domingo a una sola unidad del repechaje por el descenso. Un equipo que jamás convenció pese al buen arranque y errores que se vieron domingo tras domingo. El 3-1 que mutó a 3-3 en el final del partido ante Riestra fue la gota que rebalsó el vaso pese a las posteriores declaraciones de los jugadores, que asumieron su responsabilidad.

#IndependienteRivadavia

Ever Demaldé deja de ser el entrenador de la Lepra @UnaDeMasMDZ pic.twitter.com/jvjuJgS2Fy — Juanma Quiroga (@juanmaquiroga) April 2, 2023

El olor a ciclo cumplido estaba cantado en el vestuario de Riestra pero se concretó horas después luego de una reunión con de la Comisión Directiva le comunicó a Ever Demaldé que no continuará en su cargo de entrenador del plantel que no gana desde el 26 de febrero.

Fue el último partido de Demaldé y su cuerpo técnico. Gentileza Prensa Riestra.

Rápidamente, la dirigencia leprosa hizo trascender la confirmación que sorprendió a propios y extraños en el Mundo Lepra y que fue bien recibida por los hinchas azules: este lunes, cuando el plantel se reúna a las 16 horas para entrenar en el Bautista Gargantini con vistas al encuentro ante Ferro del próximo sábado a las 17 horas, el que tendrá puesto el buzo será Alfredo Berti, de exitoso paso por la institución en 2017. No hay que ser muy lúcido para entender que las charlas del club con quien será el nuevo entrenador venían de antes.

Será el segundo ciclo de Alfredo Berti en la Lepra, que dirigió al equipo apenas en 15 partidos en la temporada 2016/2017. En ese rally vertiginoso sacó el 58% de los puntos y dejó al club en una histórica cuarta posición de la B Nacional, con 67 puntos y afuera de la zona roja.