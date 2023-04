El sincericidio de Pecco Bagnaia tras caerse durante la final de MotoGP: "Fue un golpe que..."

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), quien se quedó sin puntuar al sufrir una caída durante la carrera larga del Gran Premio de Argentina de MotoGP en Termas de Río Hondo, reconoció que lo sucedido fue por su culpa.

¡PECCO #BAGNAIA SE FUE AL PISO! El italiano se encontraba en la segunda posición pero por un error terminó en la última posición. #MotoGPxESPN pic.twitter.com/o7WWfegJIs — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) April 2, 2023

"Como ocurre a veces, es una de esas caídas que no consigo entender, pero pasan, y ya me pasó varias veces el año pasado. En cuanto toqué el acelerador se me cerró de delante, y fue un golpe que no me podía esperar porque normalmente te caes porque frenas demasiado o te has quedado sin frenos", explicó el piloto italiano.

"No la he entendido demasiado bien, pero hay muchas otras cosas que no entiendo, cometo un error y no somos capaces de entenderlo. Hizo que haya tirado a la basura un segundo puesto como el que tenía hoy, en un fin de semana difícil: el viernes con fiebre, el sábado con condiciones complicadas, saliendo desde la primera línea", insistió Bagnaia.

uD83DuDC94 Right now, it hurts a little, but we try to look at the positive side. We were there fighting for the podium after what had been not an easy weekend. Let’s move on! We are ready for the next one uD83DuDE0EuD83DuDCAAuD83CuDFFC #ArgentinaGP



uD83CuDD7F?1??6?? @PeccoBagnaia (+47.753)#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/tRW1z6n6KT — Ducati Corse (@ducaticorse) April 2, 2023

"Hoy rodábamos en unas condiciones en las que normalmente no soy rápido, pero iba segundo y eso hace que me enoje un poco más", señaló. De la caída, explicó: "No estaba empujando, no estaba haciendo cosas estúpidas, estaba llegando al final de la carrera para tener neumáticos y hacerlo bien, y al final me he caído".

"Si hubiese venido desde atrás empujando para remontar, lo habría entendido, pero no ha sido así y es esto lo que me molesta más y lo que me enfada más", cerró amargado. El campeón del mundo, finalmente, cruzó la meta en la posición 16 y perdió la cima del certamen a manos de Marco Bezzecchi.