¿Diego Martínez a Boca? La frase bomba del DT que sacude a Tigre: “Si hay interés nos sentaremos y…”

Diego Martínez es el entrenador que cumple con todos los requisitos que pretende Juan Román Riquelme para reemplazar a Hugo Ibarra como entrenador de Boca. Luego de la negativa de Gerardo Martino, su nombre comenzó a sonar con mucha fuerza y luego de la victoria del Matador ante Lanús realizó una sincera -pero no por eso menos sorprendente- declaración con la que le abrió la puerta al Xeneize.

"No tuve ninguna comunicación por parte de la institución (por Boca), ni tampoco se han comunicado con el club. Es lógico por la buena relación entre las instituciones. Me genera orgullo y satisfacción como cuerpo técnico, porque todos sabemos lo que significa Boca. Hace siete años me fui de Boca, me formé como entrenador, como futbolista y hoy me encuentro en Tigre, después de pasar por todas las categorías del fútbol argentino, y tratando de hacer mi camino", expresó.

"Me siento muy feliz en Tigre. Nos sentimos muy valorados por la institución, por toda la gente que trabaja, sentimos el cariño de la gente también, que es muy importante. Pero lo más importante es que sentimos el respeto de lo mejor que tiene esto, que son los futbolistas. Si esa posibilidad existe, si hay interés nos sentaremos a charlar para definir lo mejor", agregó Diego Martínez.

Tigre le ganó por 2 a 1 a Lanús y logró romper la racha de tres derrotas consecutivas. El primer gol del conjunto de Victoria lo marcó Alexis Castro, a los 36 minutos de la parte inicial, mientras que para Lanús anotó Leandro Díaz a los 21 del complemento. Y en el tiempo adicional, Mateo Retegui le dio el triunfo al Matador.

En la decima fecha, Tigre visitará a Godoy Cruz en Mendoza, el próximo domingo 9 desde las 14 (previamente se enfrentará a Sao Paulo por la Copa Sudamericana), mientras que Lanús recibirá a Arsenal, el viernes 7 desde las 19.

¿Será esta declaración el preanuncio del "traspaso" de Diego Martínez a Boca?

Qué había dicho el presidente de Tigre sobre la chance de que Boca fuera por Diego Martínez

“De Boca nadie se comunicó con nosotros ni con el entrenador. Tenemos nueve partidos por delante y ese período yo lo quiero transitar con Diego como entrenador, porque detrás de esto hay un proyecto", había declarado este viernes Ezequiel Melaraña, presidente de Tigre, consultado sobre la chance de que el Xeneize preguntara por Diego Martínez.

Sobre su relación con el vicepresidente de Boca, admitió: “Admiro como Riquelme defiende a su club. Tenemos una excelente relación con Boca, pero mi prioridad es mi club". Pero remarcó: “Yo quiero que Martínez termine el contrato que firmó que termina junto a mi mandato como presidente y un objetivo que tengo planteado desde el primer día es terminar sin cambiar el entrenador y terminar con él como técnico".

Para finalizar, Melaraña sentenció: “No es la manera que tenemos de relacionarnos con Boca, me extrañaría que Boca llame por atrás a Martínez. Diego no se prestaría a un diálogo sin avisarnos a nosotros. Hablé con Diego hace media hora y hablamos del partido con Lanús".