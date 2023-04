Bingo: el DT campeón de la Libertadores y del mundo que se ofreció a dirigir a Boca

Mientras la danza de nombres cada vez se hace más grande, Mariano Herrón comenzó con el pie derecho su interinato como director técnico de Boca. Tras el despido de Hugo Benjamín Ibarra y la negativa de Gerardo Martino, el Consejo de Fútbol sigue buscando al reemplazante del Negro.

En este sentido, todo indica que será el DT de la Reserva quien esté al frente del plantel en el duelo del próximo jueves ante Monagas, de Venezuela. Este significará el debut del Xeneize en el Grupo F de la Copa Libertadores 2023, donde también se enfrentará a Colo Colo (de Chile) y Deportivo Pereira (de Colombia).

Scolari fue campeón del Mundial 2002 con la Selección de Brasil.

Mientras Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol de Boca siguen analizando las diferentes posibilidades, un nombre de peso se ofreció para aterrizar en Brandsen 805. Se trata, nada más y nada menos, que de Luiz Felipe Scolari. El brasilero tuvo su último paso por Paranaense, donde consiguió el subcampeonato de la Libertadores 2022.

A inicios de la semana, un día antes del despido de Hugo Ibarra, Felipao dialogó con ESPN y recordó cuando estuvo cerca de desembarcar en el Xeneize: “Estuve cerca de dirigir a Boca, una vez fue real. No recuerdo el año y no me acuerdo con quién, pero después no se dio porque perdió las elecciones. El tiempo pasó y cuando ya era un técnico un poco mayor, me hubiese gustado trabajar en el futbol argentino“.

Pese a esto, por el momento desde Brandsen 805 no levantarán el teléfono para comunicarse con el entorno del campeón del Mundial de Corea y Japón 2002, quien además cuenta en sus vitrinas con dos Copas Libertadores (Gremio 1995 y Palmeiras 1999). La prioridad del mundo Boca pasa por José Pekerman, Diego Martínez y Diego Alonso. Por el momento, Scolari deberá seguir esperando su oportunidad.