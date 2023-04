La reacción de Barco al enterarse que está en la prelista para el Mundial Sub 20, tras su partidazo en Boca

Dos años después de su debut en la Primera de Boca, Valentín Barco volvió a formar parte del plantel profesional. Tras su llegada a Brandsen 805, Jorge Almirón no dudó y tomó la decisión de que el juvenil volviera a entrenar con el plantel superior del Xeneize. Debido a las bajas por lesiones y flojos rendimientos, el Colo fue titular y respondió de gran manera.

Este martes, ante Deportivo Pereira, el lateral izquierdo de apenas 18 fue la bandera de un equipo que logró, como tantas otras noches de Copa Libertadores, una victoria épica. Luego del partido, tras ser elegido como la figura, el joven enfrentó los micrófonos de Fox Sports.

Para comenzar, Barco se refirió a la importancia de haber ganado en condición de local: "Volver acá, a la Bombonera, con un triunfo es hermoso. Lo necesitábamos para la confianza del equipo. Ganar de esta manera creo que nos va a motivar mucho más para poder seguir".

Merecidamente, el hombre surgido de las divisiones menores de Boca, fue uno de los más reconocidos por los fanáticos: "Siento todos los días el cariño que me da la gente. Estoy muy agradecido con el hincha de Boca. Trato de devolverle todo el cariño que me dan adentro de la cancha"

Por último, al ser consultado sobre su aparición en la lista preliminar de jugadores citados a la Selección argentina para disputar el Mundial Sub 20, Valentín Barco soltó: "No sabía. No lo sé a eso, pero muchas gracias". El torneo comenzará el 20 de mayo del 2023 y se disputará en suelo argentino.