El punto fuerte del Deportivo Maipú que lo consolida en lo alto

Deportivo Maipú disfruta de las mieles de su gran presente que lo tiene en lo alto de la Zona B. Con 19 puntos, el Cruzado está segundo en la tabla de posiciones de la Zona B a solo una unidad del líder Chacarita y la solidez defensiva es uno de los puntos altos del equipo que sueña despierto.

"Estamos muy conformes con el rendimiento defensivo del equipo. Tenemos cinco vallas en cero y eso es mérito de todos, no solo los que juegan atrás", dijo Luís García sobre una de las bondades de sus dirigidos. El DT, claro, no miente: Chaco For Ever, Tristán Suárez, Atlanta, Ferro y Quilmes no pudieron perforar el arco de Cozzani.

González se ganó un lugar en la zaga.

Comparado con los demás equipos del Grupo, Deportivo Maipú es el conjunto menos goleado hasta el momento, con solo siete tantos en contra (a Chacarita le hicieron cinco) y contando también la Zona A solo a Nueva Chicago le marcaron menos (el Torito recibió 4 tantos en contra).

A la espera de la recuperación de Ferracutti, García incluso ya tiene una línea de cuatro hombres que sale de memoria: Santiago Moyano de lateral derecho, Nicolás Agorreca e Imanol González de centrales y el mencionado Ferracutti en el costado izquierdo (ahora está jugando Coronel).

El próximo encuentro será Brown de Adrogué en cancha de San Martín (el Sperdutti está siendo resembrado), algo a lo que también se refirió el entrenador: "Sabíamos que podía pasar lo de mudarnos de cancha. Tenemos que jugar en el estadio que toque y seguir haciendo nuestro juego", cerró.