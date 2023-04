El mendocino que sueña con disputar un Mundial a los 80 años

A Mario Roberto Del Podio no es tan fácil ubicar. En este presente 2.0, ni las bondades que regala internet para agilizar las comunicaciones permite llegar de inmediato a él. A sus 78 años, el inoxidable atleta mendocino sigue usando el teléfono fijo como medio de comunicación y es la vía para poder contar su increíble historia de atleta.

"Viajo en breve a disputar el Campeonato argentino de triatlón a Córdoba, mejor si hablamos por acá", dice del otro lado del tubo. Claro, es que este sábado lo espera un nuevo certamen nacional, el cuarto en el que competirá en este reciente 2022. La categoría 75-79 años será la suya, aunque realmente lo que menos le importe sea, justamente, competir.

Del Podio sueña con el Mundial 2025.

Profesor de Historia jubilado, abuelo de diez nietos y amante de los deportes, Del Podio (no podía tener otro apellido) no se pone grandes metas de registros ni marcas a superar ante cada prueba que se avecina: "Sinceramente, mi deseo es poder completar el circuito sin ningún tipo de problemas ni inconvenientes físicos. Eso para mí ya es ganar".

En la próxima competencia será el único representante mendocino y lo esperan las pruebas combinadas de pedestrismo, ciclismo y natación: "Sin dudas que el pedestrismo es el que más me gusta de todos. En natación me defiendo y por un tema del equilibrio, a esta altura del viaje, la bicicleta es el que más me cuesta".

"Las amistades son lo más importante", dice el atleta de 78 años.

A nivel Mundial, Mario tiene en mente poder darse el lujo de estar en una competencia ecuménica, tal como ocurrió en Cozumel, México (en 2016) y luego del sueño trunco de poder estar en Canadá (en 2020) por la maldita pandemia: "Esa cancelación me dio el combustible necesario para poder llegar al Mundial 2025. Me encantaría poder alcanzarlo".

En caso de darse su pronóstico, Del Podio competiría con 80 años, llegando a una increíble marca para su avanzada edad. Sin embargo, lo que lo motoriza sigue siendo un deseo personal, no de estadísticas: "Sería algo hermoso para mí". Como siempre, ya está en carrera.