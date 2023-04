Por qué Pablo Solari se emocionó tras la victoria de River ante Newell’s: "Se me fue alguien que era muy importante en mi vida"

Pablo Solari, delantero de River, le dedicó a su fallecida abuela el gol del triunfo ante Newell's, en Rosario, y expresó que su pérdida fue "muy importante", pero que está "saliendo adelante" en el aspecto anímico.

"Estoy muy contento por la victoria y volver a marcar. En lo futbolístico no estaba tan bien porque hace un año que vengo mal por mi abuela. Hay varias cosas que los futbolistas no las hacemos ver. Se me fue alguien muy importante en mi vida y se lo dedico a ella, que me debe estar apoyando", señaló Solari, con mucha emoción.

Luego, en la misma línea, agregó: "Prácticamente me crié con ella, porque mis papás trabajaban mucho. Siempre estaba con ella, la verdad que se fue y significó una pérdida muy importante en mi vida, pero estoy saliendo y eso es lo importante. Lo pudimos ganar con un gol mío, me voy muy contento y con un desahogo terrible".

De esta manera River llegó a su sexto partido seguido con triunfo y sin recibir goles, quedando a uno en esta era de Martín Demichelis de la campaña de su antecesor, Marcelo Gallardo. Además, el Millonario le cortó a Newell’s una impresionante serie invicta de 12 partidos como local y otra de siete encuentros sin recibir goles.

Con este resultado alcanzó las 30 unidades y se mantiene en los más alto de la tabla del campeonato, ahora con seis puntos de ventaja con respecto a San Lorenzo, que anoche igualó con Talleres como visitante. El próximo fin de semana, River recibirá al Independiente de Ricardo Zielinski en el Monumental.