El tuit bomba del Real Madrid como respuesta al ataque del presidente del Barcelona

El fútbol español alcanzó su punto de ebullición con el caso Negreira. Hace varias semanas, el Barcelona fue acusado judicialmente de haber pagado cerca de 7 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. En medio de la disputa en los despachos, el presidente culé, Joan Laporta, lanzó un dardo envenenado al Real Madrid: "Este club es el Real Madrid. Un club que todos sabemos que ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente y en la actualidad. Un club que ha sido considerado el equipo del régimen", disparó. Como era de esperar, el Merengue no se iba a quedar de brazos cruzados ante tamaña acusación y respondió con los tapones de punta.

A través de sus redes sociales, la Casa Blanca publicó un video en el que retoma las declaraciones del mandamás del Barcelona. Con música y edición sacadas de un tráiler de una película de acción, el Real Madrid puso en evidencia varios momentos históricos de la relación entre el club catalán y el régimen de Francisco Franco, dictador español de 1938 a 1973: "¿Cuál fue el equipo del régimen?", se pregunta el clip.

A partir de allí, el video enumera varios puntos en la historia. Por ejemplo, la inauguración del Camp Nou a cargo de funcionarios de Franco, militar que encabezó el golpe de estado de 1936 que derivó en la Guerra Civil española: "El Barcelona condecoró en tres ocasiones a Franco, lo nombró socio de honor en 1965 y fue salvado tres veces de la quiebra con tres recalificaciones por Franco", rezan diferentes partes del video mientras se muestran imágenes del dictador con funcionarios del Barca y recortes de periódicos de la época.

Francisco Franco en el primer Camp Nou.

Además de mostrar a hinchas, jugadores y dirigentes culés haciendo el saludo fascista, el video enumera los éxitos deportivos de uno y las penurias de otro durante la época del franquismo: "El Barcelona ganó nueve Ligas y ocho Copas del Generalísimo [hoy Copa del Rey con Franco. El Real Madrid tardó 15 años en ganar la Liga", sentencia el clip que tiene más de siete millones de reproducciones en Twitter.

Por otra parte, cuenta que el Real Madrid perdió la gran mayoría de su plantel por la Guerra Civil, ya que solo cinco futbolistas merengues no fueron exiliados, asesinados o detenidos durante el conflicto bélico que duró 2 años y ocho meses. A su vez, los bombardeos sobre la capital destruyeron la sede social del club y el estadio de Chamartín, el primero de los madridistas, fue desmantelado para utilizar su madera.

Santiago Bernabéu, histórico presidente del Real Madrid.

Finalmente, el video cierra con una durísima frase de Santiago Bernabéu en un documental que se publicó en 1971 sobre su paso por el Real Madrid: "Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice", afirma el expresidente y emblema del club merengue. Sin dudas, el conflicto mediático entre los dos clubes más grandes de España alcanzó cuotas históricas.

Por qué se dice que el Real Madrid era "el equipo de Franco"

Según recopila un artículo de El Confidencial, el mito popular de que el Merengue era apoyado por la dictadura franquista nace en la Copa del Generalísimo 1943: "Se quería humillar a los catalanes y especialmente a los barcelonistas. Ese Barça, instrumento del catalanismo, merecía un correctivo. La oportunidad se presentó en 1943, en las semifinales", relata Daniel Gómez-Arnat en La patria del gol: fútbol y política en el Estado español.

La ida de aquella serie fue 3-0 para el Barcelona. Para el partido revancha, las autoridades prohibieron la presencia de hinchas catalanes en el Chamartín. De acuerdo con el libro antes mencionado, el árbitro y el jefe de Seguridad de Estado de aquella época se habrían metido al vestuario blaugrana para advertirlos de lo que sucedería en caso de que clasificaran. Finalmente, el Madrid se llevó el partido por 11 a 1.

Además, Bernabéu fue acusado de tomar el bando de Franco en la Guerra Civil, algo que él mismo aceptó y aseguró estar arrepentido: "Al margen de que a mí me tachen de monárquico, creo que los españoles han desperdiciado una oportunidad única para transformarse en una República (…) Es verdad que tomé partido en la Guerra Civil: me alisté en el bando nacional, a los pocos años de acabar la guerra me arrepentí".

Sin embargo, el histórico presidente del Real Madrid siempre se mostró enfurecido por cómo se utilizaron los logros del club en la Copa de Europa [hoy Champions League] por el gobierno de Franco: "Cuando acabó la guerra nos metieron en la cárcel a medio equipo y los directivos del Atleti eran todos coroneles", fue una de las frases más recordadas de Bernabéu sobre el régimen militar.