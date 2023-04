El tremendo posteo del hijo del Negro Ibarra sobre el Consejo de Fútbol de Boca: "Riquelme tiene que rajar al…"

Juan Ignacio Ibarra, hijo del Negro, irrumpió en escena y no se guardó nada. Durante el domingo comenzaron a circular publicaciones del joven sobre algunos futbolistas de Boca y también apuntando contra el Consejo De Fútbol, quien despidió a su padre días atrás por el mal rendimiento del equipo, algo que hasta el momento no ha cambiado pese a la llegada de Jorge Almirón.

El primero que la ligó fue Darío Benedetto, a quien trató de vende humo", pero también disparó con munición gruesa contra Jorge Bermúdez, Mauricio Serna y Alfredo Cascini. Juan Ignacio arremetió contra ellos mediante una publicación en la que aconseja a Juan Román Riquelme.

Juan Ignacio con su papá.

"Román limpiá jugadores porque te limpian a vos en diciembre", escribió y luego fue por más: "Hay que limpiar a más de la mitad del plantel y Riquelme tiene que rajar al Consejo. El que tiene tatuada la cabeza (Darío Benedetto) encabeza el grupo de los que hay que rajar".

Por último, manifestó: "Resumen del partido: (Valentín) Barco más que (Frank) Fabra y (Agustín) Sández. (Nicolás) Valentini más que (Bruno) Valdez. Valentini no será bueno pero demuestra más ganas que los demás. No hay que echarle la culpa a un pibe que recién arranca". De esta manera, Nacho Ibarra sumó otro conflicto al complicado presente de Boca, que no logra levantar cabeza pese a la llegada de Almirón y el próximo martes se medirá con Deportivo Pereira por la Copa Libertadores.

Boca acumuló la tercera derrota consecutiva en la Liga Profesional luego de perder sobre el final contra Estudiantes de La Plata y la caída significó también la tercera en fila en La Bombonera, donde el público despidió al equipo con silbidos. Desde el Campeonato Metropolitano 1971 que no se registraba una racha negativa semejante de local.