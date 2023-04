La fuerte autocrítica del DT del PSG pese al 3-1 al Lens con golazo de Messi: “Debimos ser más serios, les…”

Christophe Galtier se lamentó al asegurar que Paris Saint Germain podría haber ganado por mayor diferencia ante Lens. El entrenador dialogó con la prensa tras el partido y, si bien se mostró contento con el resultado, dejó claro que pensó que su equipo podría haber logrado un triunfo más amplio en un duelo que significó un hito para Kylian Mbappé.

En un duelo en el que su delantero se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del club de la Ligue 1, el entrenador manifestó que su equipo podría haber realizado un partido mejor al que mostraron. "Era importante obtener la victoria. Fue un placer ganar. Nos beneficiamos de la ventaja numérica en la primera mitad. Pero en la segunda mitad, nos dejamos llevar un poco. Ya no se respetaron las posiciones. Deberíamos haber sido más serios. Les dimos un poco de esperanza", aseguró el entrenador.

Mbappé y Messi jugaron un gran partido.

Luego de una difícil semana, Galtier se volvió a enfocar en lo deportivo con este partido tras tener que responder ante acusaciones que lo apuntaban como racista. Luego de que el técnico recibiera el apoyo de ex jugadores que dirigió y que iniciara acciones legales ante esto, se enfocó nuevamente en entrenar y consiguió un resultado favorable.

"Es importante tener mucho apoyo, tanto en público, como a nivel personal. Es un gran placer. Todos los mensajes que he recibido públicamente me calienta el corazón, tanto para mí como para mi familia, mi nombre. Toda mi vida me ha enriquecido la diversidad, eso seguro”, manifestó ante esta situación. PSG se encuentra puntero de la Ligue 1 con 72 puntos, nueve más que Lens, su rival de este sábado y principal perseguidor. A falta de siete jornadas por disputar, el equipo parisino dio un gran paso.

Mbappé sigue haciendo historia

Kylian Mbappe, autor de uno de los tantos del París Saint Germain ante el Lens, de la trigésima primera jornada, se convirtió en el máximo goleador de la historia del París Saint Germain en la Ligue 1, con 139 dianas. El atacante parisino, que abrió la cuenta de su equipo en el duelo del Parque de los Príncipes, supera el registro del uruguayo Edinson Cavani, que dejó la entidad francesa con 138 tantos en su mochila.Mbappe lleva veinte goles y cinco asistencias en la presente temporada en la Ligue 1, uno más que el canadiense Jonathan David, del Lille, y Alexander Lacazette, del Lyon, y cinco más que su compañero Messi.