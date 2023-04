Un excompañero de Riquelme liquidó al vice de Boca: “Román, no creo que seas pelotudo, pero…”

Juan Román Riquelme decidió otorgar una entrevista con el canal de Boca este jueves, donde habló de la llegada de Almirón, el presente de Pol Fernández y Sebastián Villa y dejo un par de mensajes a los hinchas. Ahora los ecos por sus declaraciones siguen llegando.

Uno de los que analizó los dichos del vicepresidente del club fue Pablo Migliore, exarquero de la institución y quien compartió plantel con Román. El exjugador subió una dura historia a su cuenta de Instagram haciendo un análisis de las declaraciones de Riquelme y escribió fuertes frases que no dejan bien parado al ídolo de Boca.

Pablo Migliore.

"Riquelme alguna vez dijo 'soy el único pelotudo que juega gratis'. Alguna vez Riquelme dijo 'Jesús Méndez es el mejor jugador del fútbol argentino. Alguna vez Riquelme dijo 'Ramírez juega siempre bien'. Ahora dice Pol Fernández es el jugador más inteligente del país. Ahora dice que Villa es el mejor del país y que nos ha regalado tantos títulos. Me cuesta creerle a Román y explico, no sé sí jugó gratis, sí sé y estoy seguro que no es un pelotudo".

La historia completa.

El actual entrenador de 41 años, continuó: "Jesús Méndez, muy buen jugador, no pudo complacer la original afirmación de JRR. Ramírez, otro buen jugador, lo ha desmentido en la práctica y también con humilde reconocimiento de su baja producción. Villa cuando decidió operarse Boca estaba cuarto o quinto, entró Langoni y Boca salió campeón. No voy a decir Langoni nos regaló un título. El fútbol es un juego de equipo y aún los determinantes no ganan partidos solos, no es sano caer en los personalismos".

"Las pocas veces que JRR decide hablar debiera haber una voz respetuosa que pregunte ciertas cosas que Riquelme voluntariamente no dice", criticó, y utilizó como ejemplos las salidas de Nahuel Molina, Cali izquierdoz y Lisandro López.

Migliore, Ibarra y Riquelme entrenando juntos en 2008.

Finalmente, cerró con una contundente frase: "Román, como dije antes no creo que seas pelotudo, pero tampoco creo que lo sea el hincha de mi amado Boca Juniors". Migliore y Román fueron compañeros en Boca en 2007/2008. El exarquero se había postulado como entrenador tras la salida de Ibarra pero nunca recibió el llamado del vicepresidente.