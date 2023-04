La tremenda marca del Ruso Rodríguez en los penales

"La verdad no se hace cuánto que no hacía un gol". Diego Rodríguez responde la pregunta de la periodista en el campo de juego, mientras su compañeros se desahogan post victoria ante Arsenal. El arquero marcó de penal uno de los tres tantos del triunfo, volvió a celebrar en el arco rival tras varios años y cada vez que anotó, su equipo ganó. Redondito.

A sus 33 años, Rodríguez se convirtió en referente del Tomba.

Parado de zurdo, el golero se ubicó afuera del área con trazo de una larga carrera hacia la pelota. Caminó casi hasta el momento de ejecutar y clavó su remate junto al palo derecho de Medina. El tanto del portero fue el empate 1 a 1 transitorio, que después desembocaría en 3 a 2 para sumar tres puntos fundamentales luego de una semana movidita.

Arrancó pateando cuando Independiente de Avellaneda estaba en la Primera Nacional, casi como un chiste con el Rolfi Montenegro: "Una vez le dije al Rolfi que si él no se animaba a patear, iba yo. Al partido siguiente, el árbitro cobró penal y él me mira haciendo señas que lo pateara. Casi me matan todos", contó alguna vez el uno.

El Ruso grita uno de sus nueve tantos en el Rojo.

El tanto del arquero de 33 años fue el primero para él con la camiseta tombina y le permitió volver a gritar en el arco de enfrente luego de ocho años, llegando a los diez goles en su carrera. Su último grito oficial había sido el 9 de noviembre del 2015 con el buzo de Independiente de Avellaneda en una victoria sobre Vélez Sarfield por 1 a 0.

Ese certamen de Transición tuvo además otras tres conquistas del rubio: Newell´s, River Plate y Crucero del norte de Misiones, todas claro, con tres puntos en el bolso para el Rojo. En 2014 ocurrió lo mismo: le marcó un doblete a Quilmes y otro a San Lorenzo con idéntico resultado: victoria del Rojo.

Luego de esa mini racha goleadora, el Ruso no volvió a marcar en sus siguientes equipos (Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero, JEB United de Japón, Elche de España y Panetolikos de Grecia). En Godoy Cruz tuvo que esperar 37 partidos para tener su oportunidad y no fallar. El Tomba victorioso, agradecido.