El sincericidio de Enzo Díaz sobre el Superclásico que se viene ante Boca: "No sé si se dieron cuenta, pero..."

En poco más de tres semanas se disputará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca. En esta oportunidad, el Monumental será el escenario del partido más esperado de la Liga Profesional, y si bien hay mucho camino por recorrer, algunos protagonistas ya comienzan a palpitar el duelo que se llevará a cabo el 7 de mayo en Núñez.

Luego de la goleada del equipo de Martín Demichelis ante Gimnasia, Enzo Díaz se refirió a su presente con la banda roja y reconoció que pretende "limpiarse" lo antes posible ya que tiene cuatro tarjetas amarillas. "Te juro que lo intenté. No sé si se dieron cuenta, pero no pude. Si no fue esta será la próxima", fue la frase que lanzó el lateral y que replica el diario Olé.

Sobre el equipo, expresó: "El equipo viene jugando muy bien, todos tenemos un poco más de confianza. Lo importante es seguir por este camino y tener los pies sobre la tierra. Para nosotros es natural jugar así porque nos entrenamos así. Martín nos pide tenencia de pelota. En cada pelota perdida hay tres compañeros para recuperar".

"Yo llegué acá para ayudar al equipo y voy a jugar donde me toque. De central me tocó los primeros partidos y me sentía cómodo, ahora tengo la posibilidad de hacerlo de lateral y es mi posición natural y me siento cómodo. Con la camiseta de River sueño lo que sueñan todos, tenemos un objetivo claro y queremos cumplirlo", resumió al ser consultado por su adaptación.

El último antecedente en el Monumental, el 20 de marzo de 2022, resultó a favor de Boca, con la victoria 1-0, con gol del colombiano Sebastián Villa, en la tarde noche que Agustín Rossi se erigió como figura. La nueva edición del Superclásico también marcará el primero de River sin Marcelo Gallardo como DT, reemplazado por Martín Demichelis, y también el de Jorge Almirón.