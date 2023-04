La cruda sentencia del agente que llevó a Messi al Barcelona: "La única forma de que vuelva es..."

El futuro de Lionel Messi es una incógnita. Mientras el PSG pretende renovar su contrato, la Pulga tiene en carpeta varias opciones aunque la más importante es la de regresar al Barcelona. Los fanáticos culés desean verlo cuanto antes con la camiseta blaugrana pero existe una traba que podría derrumbar la ilusión y fue Josep Minguella, quien realizó una cruda sentencia.

El primer agente que tuvo Messi el club culé habló en Super Deportivo Radio y fue contundente: "La única forma de que vuelva Messi al Barcelona es gratis, no hay forma de encargarlo, en esto del fair play. Puede hacer historia. Se puede convertir en la primera estrella que se fue y pueda volver gratis. Puede ser una situación única".

Josep Minguella.

"A mi me gustaría que Messi termine su carrera en el Barcelona, pero el tema económico es delicado y el club tiene que rebajar su presupuesto en 200 millones de euros. Por eso no veo que pueda caber el contrato de Messi. Me pareciera muy difícil que ocurra. Primero el tendría que querer venir y segundo por un par de años solo debiera recibir una cantidad simbólica de plata y no el contrato que se merece, porque Barcelona no se lo puede pagar. Hoy no le veo salida viabilidad", explicó Minguella.

Luego, en la misma línea, aseguró: "Yo si fuera Messi volvería al Barcelona, porque él tiene una situación económica buena. No va a sufrir para vivir toda su vida. Yo en su lugar elegiría volver y pensaría en disfrutar y dónde disfrutó más, aparte de la Selección argentina. De Barcelona se fueron estrellas como Kubala, Cruyff, Maradona y en el caso que quiera regresar marcaría un hecho inédito para el club. Un jugador de gran nivel que se fue y que vuelva gratis. Puede ser una situación única".

"Si Messi se presenta en el Barcelona con las manos en el bolsillos, estoy seguro que le abrirán las puertas sin pensarlo. En el caso que regrese sería una prueba muy dura futbolística para Leo, porque todos estaríamos esperando que resuelva con la maestría que nos tuvo acostumbrado", cerró Minguella.