El jugador con el que River decidió negociar una renovación pese a perder terreno en el equipo de Demichelis

River atraviesa un gran momento en el plano local. El equipo de Martín Demichelis, con un partido menos, aventaja por un punto a San Lorenzo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional. En contrapunto, su debut en la Copa Libertadores fue con el pie izquierdo, luego del 3-1 en contra ante The Strongest en la altura de La Paz.

Mientras espera por su duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata (será este jueves a partir de las 19.30 en el estadio Monumental), la institución de Núñez negocia el futuro de uno de sus futbolistas. Se trata de Agustín Palavecino, quien tiene vínculo hasta finales del mes de diciembre del 2024.

Palavecino tiene contrato hasta diciembre del 2024 con River.

Pese a que en lo que va del año el mediocampista no ha podido encontrar su mejor nivel, y por consecuencia no ha logrado afianzarse en el once titular de Demichelis, es uno de los apuntados por la dirigencia de River para extender la duración de su contrato.

Si bien todavía no hay nada confirmado, el vínculo entre Agustín Palavecino y la institución de Núñez se alargaría hasta diciembre del 2025 o 2026. El futbolista de 26 años aterrizó en los alrededores del estadio Monumental en la temporada 2021 y, desde entonces, logró dar tres vueltas olímpicas: Supercopa Argentina, Liga Profesional y Trofeo de Campeones.

En lo que va del año, el hombre surgido de Platense solamente fue titular en el primer partido de River en la Copa Libertadores del 2023. En la Liga Profesional, ingresó en todos los partidos como suplente, salvo en las primeras dos fechas (Central Córdoba y Belgrano), por estar desgarrado.