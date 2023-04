La honestidad brutal de un jugador de la Selección argentina sobre su paso por River: "Era un..."

Facundo Medina atraviesa un gran presente en el fútbol francés. Actualmente en el Lens, el defensor surgido de la cantera de River Plate, tuvo que marcharse a Talleres de Córdoba para tener minutos y a partir de ese momento su carrera deportiva cambió. Sus buenas actuaciones le permitieron marcharse y hasta Lionel Scaloni lo tiene en consideración para la Selección.

El próximo fin de semana, su equipo enfrentará al Paris Saint Germain de Lionel Messi, y en diálogo con Son Aviones recordó lo que fue su paso por Núñez con una sincera reflexión: "Yo llegué a River a los 10 años. Ellos me criaron, ellos me formaron, porque antes era un cabeza de termo, más que ahora. Me educaron mucho y me bancaron muchas cosas que yo hice mal".

Medina habló de todo.

Además, durante la charla, reveló una desopilante anécdota cuando Scaloni lo convocó a la Selección: "Me levantaba de la siesta porque teníamos una cena con mis compañeros a las ocho. Y veo en el teléfono una llamada perdida y mensajes.‘Mirá si pasa algo, mejor ni miro el mensaje’, dije".

"Me fui a bañar y cuando vuelvo leo el mensaje que decía: 'Soy Lio Scaloni'. Agarré el teléfono y le mandé un mensaje de una. Le dije que me perdonara, que estaba descansando y no vi la llamada. Me quedé pensando: 'Ya está, no me llama más, acá perdí'. Después, cuando estaba en la Selección me dijo ‘acá está el que no me atiende los llamados', me quería largar a llorar".

También, cuando fue consultado sobre trascendental partido ante el PSG, reveló que hará si Messi o Kylian Mbappé lo superan: "La agarra el "10" y empieza a correr, no le voy a meter, lo voy a agarrar. Lo abrazo y le digo 'gracias por la copa'. Si es Mbappé, que traigan y los sacan en ambulancia, ja". Y, para cerra, arremetió contra la prensa francesa por el destrado a Leo: "¿Qué les podes decir? Son franceses, son diferentes. Más los periodistas, que son así... Si a Messi le ponen un 3, al resto qué nos queda. ¿Qué puedo pretender yo que soy un defensor? Que se vayan a llorar al campito".