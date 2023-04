El sincericidio de Djokovic tras debutar con victoria en Montecarlo: "Para mí fue una fea..."

Novak Djokovic es el máximo candidato para quedarse con el Masters 1000 de Montecarlo. Sin Carlos Alcaraz ni Rafael Nadal en el cuadro, el serbio comenzó su camino por el Principado de Mónaco con una victoria ante Ivan Gakhov, ruso proveniente de la qualy y actual 198° del ranking mundial. Al contrario de lo que se preveía, el número uno del mundo tuvo que transpirar más de la cuenta.

En el marco de los 32avos de final, Djokovic ganó en sets corridos, pero Gakhov forzó un tie-break en el primer parcial que encendió las alarmas del oriundo de Belgrado. Finalmente, el resultado marcó un ajustado 7-6 y 6-2 para Nole, que no se fue satisfecho con su tenis: "Probablemente fue, si se puede llamar así, una fea victoria para mí. No jugué en mi mejor nivel, particularmente en el primer set. Y es lógico que eso sucediera con estas condiciones. Había mucho viento y la pelota cambiaba de dirección", sentenció.

Djokovic alcanzó su 300° victoria sobre polvo de ladrillo.

El serbio llegó a Montecarlo, donde gritó campeón en dos ocasiones, tras no jugar en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami por no estar inoculado contra el Covid-19. Antes del debut, Djokovic había destacado que aprovechó el tiempo para entrenar más en polvo de ladrillo, pero ahora dejó en claro que no es lo mismo practicar que competir: "Es diferente practicar y luego jugar un partido oficial en polvo de ladrillo, donde no hay dos rebotes iguales. Siempre es bastante impredecible lo que sucederá. Pero en general, estoy satisfecho con la forma en que sostuve mis nervios en los momentos importantes”, aclaró.

? ¡PRIMER PASO DADO PARA NOLE!

?

En su debut en el M1000 de #Montecarlo uD83CuDDF7uD83CuDDF8 Djokovic, no solo superó las molestias con su juego, sino que también uD83CuDDF7uD83CuDDFA Ivan Gakhov con parciales de 7-6 (5) y 6-2 en una hora y 45 minutos de partido.

?

uD83DuDD1C Espera por Nardi o Musetti en los OF. pic.twitter.com/QhpA11yH0M — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 11, 2023

Por último, Nole elogió a su rival Gakhov, quien antes de enfrentarlo había asegurado que el balcánico era el mejor de la historia: "Nunca lo había visto jugar. Sabe cómo hacerlo, no hay dudas. Tiene un gran servicio, golpe de derecha y un revés plano muy bueno. Me alegro de haber superado el desafío", concluyó.

Tras esta victoria, Djokovic se enfrentará al ganador entre Lorenzo Musetti (21° del ranking) y Luca Nardi (159°) por los octavos de final. Dicho encuentro será este jueves, con horario todavía por confirmar.