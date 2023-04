¿Cuándo volveremos a ser felices?

Las últimas horas fueron, por decirlo de manera sutil, algo tumultuosas para el mundo Godoy Cruz. El empate ante Tigre y la posterior conferencia de prensa explosiva del ahora ex director técnico del Tomba, Diego Flores, generaron un cimbronazo un tanto inesperado en la estructura bodeguera.

Si bien era sabido que el "Traductor" se jugaba una de sus últimas fichas contra el "Matador" de Victoria, obtener un empate jugando gran parte del encuentro con un jugador menos hacía pensar que la cuerda se estiraba por lo menos hasta los dos partidos que siguen para Godoy Cruz en el campeonato: Arsenal el jueves y Lanús el próximo lunes.

Sin embargo, Flores decidió prender la mecha y hacer estallar todo por los aires. Sus bombas duras y directas (aunque sin mencionarlo por nombre y apellido) contra el presidente del club, Alejandro Chapini, producto del enojo por ciertas críticas hacia el entrenador que el máximo dirigente había expuesto luego de la derrota 3-0 contra Argentinos Juniors, generaron una ruptura definitiva en una relación que evidentemente nunca fue muy buena.

Apenas unas horas más tarde, ese mismo domingo, el futuro del DT estaba decidido, a pesar de que recién tras una reunión entre dirigentes y entrenador el lunes se "acordó" que Flores no seguirá siendo director técnico de Godoy Cruz, algo que todavía por cuestiones legales no fue anunciado oficialmente.

Diego Flores dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz.

¿Y ahora? Volver a empezar. Otra vez. Justamente lo que Chapini quería evitar sucedió en apenas 10 partidos. El pope tombino apostaba a tener un ciclo de al menos un año con un mismo cuerpo técnico, algo que no sucede desde el 2018, cuando Diego Dabove agarró las riendas en enero y las soltó en diciembre.

En el medio, pasó de todo. Entre ello, nueve cuerpos técnicos divididos en diez ciclos, ya que el de Flores tuvo una rápida revancha. El traductor pasó por Godoy Cruz en dos oportunidades, la primera entre septiembre de 2021 y abril de 2022, y la segunda entre noviembre de 2022 y abril de 2023.

Antes, dirigieron al Tomba: Marcelo Gómez (6 encuentros), Javier Patalano (5 encuentros), Lucas Bernardi (21 encuentros), Daniel Oldrá (11 encuentros), Mario Sciacqua (8 encuentros), Diego Martínez (9 encuentros), Sebastián Méndez (23 encuentros). Luego de los primeros 28 partidos de Flores llegó la dupla Orsi-Gómez (31 encuentros) y este nuevo y frustrado ciclo del "Traductor", con 10 encuentros.

En líneas generales, ninguno de esos procesos fue exitoso ni mucho menos, como es de esperar teniendo en cuenta la cantidad de partidos de cada uno. Solo por momentos con Bernardi (clasificó a octavos de final en Copa Libertadores en 2019), con Sebastián Méndez, con el propio Flores en la primera etapa y con la dupla Orsi-Gómez, se pudo ver algo de buen juego y sobre todo resultados, tan necesarios para un Godoy Cruz que desde 2020 solo piensa en salvarse del descenso.

Parece que fue hace poco, pero ya pasaron 5 años desde aquel glorioso 2018 con Dabove que lo tuvo como protagonista y peleando un campeonato mano a mano con Boca, siendo subcampeón a solo 2 puntos del Xeneize en un torneo largo.

Desde allí, futbolísticamente hablando, fueron casi todas pálidas para el Tomba y sus hinchas, que tienen como bálsamo en este 2023 el inicio y avance de las obras de remodelación para volver a jugar, después de tantos años, en el Feliciano Gambarte. Avanzan las obras en el Feliciano Gambarte.

Foto: Hernán Alaniz.

A pesar de ello y de que los hinchas siguen apoyando cada vez que el Tomba juega de local, en las redes sociales el humor no es el mejor. Las explosivas declaraciones de Flores que derivaron en su salida no cayeron nada bien, sumado a que de entrada la gran mayoría no estaba de acuerdo con el regreso del entrenador que dejó a Godoy Cruz hundido en la tabla del descenso en 2022 y que ahora vuelve a dejarlo en una situación no delicada pero sí complicada.

Las críticas son muchas, y si bien el enojo mayor es con el vicepresidente José Mansur, quien desde hace algún tiempo no aparece demasiado públicamente pero sigue formando parte de la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, muchas veces con opiniones y decisiones opuestas a lo que pretende Chapini y el resto de la comisión, ningún dirigente o jugador está excento.

Y allí, en medio de la marea de enojos, críticas, memes, y también de información entre la salida de Flores, las reuniones con la dirigencia, las internas en la propia comisión, los detalles sobre quién dirigirá al equipo en el próximo encuentro y el misterio sobre quién será el próximo entrenador, una pregunta de un hincha salió del molde y, particularmente, me llamó la atención.

¿Cuándo volveremos a ser felices? Y no, no tengo respuestas, pero espero que pronto.