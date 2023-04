Hincha VIP: Diego Flores dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz

La fuertes declaraciones de Diego Flores en la conferencia de prensa tras el empate de Godoy Cruz ante Tigre no quedaron en el aire. El traductor apuntó contra un hincha VIP y esos dardos tenían al presidente Alejandro Chapini, aunque nunca lo haya nombrado en sus acaloradas frases. Casi doce horas más tarde, la Comisión directiva decidió terminar su ciclo.

Si bien es cierto que su campaña no era de terror, algo había roto desde el primer momento en que se confirmó la segunda vuelta del ahora ex deté. Es más, a Chapini no le terminaba de cerrar su regreso, mientras que José Mansur fue el que impulsó su llegada. De hecho, en la conferencia de ayer, Flores dijo algo al respecto: "Cuando llegué al club, el hincha VIP estuvo dos meses sin hablarme".Ufff.

Justamente ese término para referirse al presidente cayó muy mal en el seno de la gente que rodea al pope de Godoy Cruz, mientras el Traductor habló de "una persona que hace todo para que el club siga perpetuado en primera división en la Liga Profesional", en claro apoyo para el vice.

En lo que respecta a los números, la campaña no fue un desastre aunque tampoco una maravilla: sacó 13 puntos de 30 posibles y él mismo entrenador dijo que lo habían contratado para sacar el 48%. Sin embargo, el estilo y las formas no era del gusto de Chapini, quién hizo un fuerte descargo tras la derrota ante Argentinos Juniors 3-0.

Echaron a Flores del Tomba.

El ciclo tuvo un muy buen arranque con los triunfos sobre Barracas Central y Colón de Santa Fe. Es más, en casa solo perdió con Estudiantes de La Plata. La contracara fueron los resultados de visitante: perdió en fila con San Lorenzo, Rosario Central, River Plate y el Bicho de La Paternal.

Ahora, habrá que ver quién dirigirá al equipo el próximo jueves desde las 14 ante Arsenal. Todos los caminos conducen a Daniel Oldrá, el bombero en estos casos. A esperar.