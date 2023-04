El picante ida y vuelta tuitero entre Chacarita y Atlanta tras el empate en el clásico

Chacarita y Atlanta igualaron en un nuevo clásico disputado en San Martín, por la 9na fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido donde el Funebrero no pudo aguantar la ventaja, el Bohemio se lo empató en el complemento, pero la pica siguió en las redes sociales donde se atacaron con chicanas inmediatas.

Primero fue Atlanta quien compartió en sus canales de comunicación la foto de Federico Bisanz, realizando el gesto de silencio tras marcar su tanto pero minutos después el Funebrero redobló la apuesta al responder la imagen con el historial entre ambos y dos emojis: uno similar al gesto del futbolista visitante y el otro marcando que es "chiquito" por festejar la igualdad.

El resultado, pese a no ser el deseado, mantuvo a Chacarita en la cima de la Zona B junto con Quilmes. Ambos con 19 puntos, comandan las posiciones de la zona, seguidos a tres por Deportivo Maipú. Agropecuario de Carlos Casares manda en la Zona A sumando 20 unidades, una más que Almirante Brown.

Hoy se disputarán cinco partidos de la "A" y Temperley será local ante Defensores Unidos de Zárate con el objetivo de convertirse en uno de los escoltas de Agropecuario. La jornada completa de hoy tendrá los siguientes partidos:

San Telmo-Guillermo Brown de Puerto Madryn (15.30)

Nueva Chicago-Flandria (17.00, TyC Sports)

Defensores de Belgrano-Patronato de Paraná (19.05, TyC Sports)

Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia de Mendoza (21.00)

Temperley -Defensores Unidos de Zárate (21.10, TyC Sports).

Posiciones

Zona A: Agropecuario 20 puntos; Almirante Brown 19; Defensores Unidos de Zárate 17; Temperley 16; San Martín (T) y San Martín (SJ) 14, Nueva Chicago, Estudiantes (RC) y Güemes 13, Defensores de Belgrano, Gimnasia (M) y All Boys 12, Almagro, San Martín (T), Guillermo Brown PM y Alvarado 11; Patronato y Flandria 10; San Telmo 8 y Deportivo Morón 7.

Zona B: Chacarita y Quilmes 19 puntos; Deportivo Maipú 16; Atlético Rafaela 15; Racing (C) y Estudiantes (BA) 14; Gimnasia (J), Independiente Rivadavia y Mitre (SE) 12; Brown (A), Riestra, Aldosivi y Dálmine 11; Atlanta y Tristán Suárez 10; Dep. Madryn 9; Chaco For Ever 8; y Ferro 6.