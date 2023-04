El Masters de Augusta tiene nuevo campeón con yapa: chaqueta verde y número uno del ranking

Jon Rahm es el nuevo campeón del Masters de Augusta tras imponerse este domingo por cuatro golpes de diferencia a Brooks Koepka, firmando una tarjeta final de 276 golpes, doce por debajo del par del histórico campo del Augusta National. El español firmó una tarjeta de 69 golpes en la ronda final, con un único bogey y cuatro birdies en el tres, el ocho, el trece y el catorce.

Es el segundo grande que gana tras su triunfo en 2021 en el US Open, y el sexto Masters conseguido por el golf español tras los dos títulos de Seve Ballesteros en 1980 y 1983, los dos de José María Olazábal en 1994 y 1999, más el que logró Sergio García en 2017. Rahm es, por lo tanto, el cuarto español en ponerse la chaqueta verde, seis años después de que lo hiciera el de Borriol.

La victoria lo coloca en la cima de la lista mundial con 10.86 puntos de media, por los 10.56 de Scheffler, décimo este domingo, y los 8.78 de McIlroy, quien no pudo pasar el corte tras la segunda jornada. Rahm también lidera la clasificación de la FedExCup, la tabla del circuito americano, tras su cuarto triunfo del curso, con 2.631 puntos, con Scheffler igualmente segundo, con 1.844.

El de Barrika jugó un golf inteligente y práctico, mejorando su actuación en tercera ronda y asegurando sus golpes para no cometer errores. Mejoró en los 'greens' y apenas salió del 'fairway', algo de lo que no pudieron presumir sus rivales, que cometieron muchas imprecisiones que les alejaron de las opciones de título.

Rahm vaticinó hace diez años que ganaría en Augusta gracias al papelito de una 'galleta de la suerte'. "Tu talento será reconocido y recompensado adecuadamente", fue el mensaje que le salió en el papel de una galleta de la suerte. El actual número uno mundial publicó en sus redes sociales, en noviembre de 2013 junto a una fotografía: "Voy a ganar el masters!".

Luego reconoció que todavía le cuesta creer en las consecuencias de su logro, entre ellas el tener derecho a jugar en Augusta el resto de su vida. "Ni cerca de haberlo procesado todavía. Lo único que sé que va a pasar es que el cocinero José Andrés me va a hacer el menú cada año. El resto todavía no he dejado que los pensamientos vayan tan adelante. Me imagino que mañana vendrá presente, pero de momento es casi como que no me doy cuenta. Un honor poder venir aquí el resto de mi vida", cerró.