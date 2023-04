El astrólogo de Boca dio su predicción sobre Almirón como DT: "Hay una sorpresa, tengo…"

La derrota de Boca ante Colón generó mucha preocupación. Los hinchas reaccionaron a lo ocurrido con duras publicaciones en las redes sociales y, encima, algunos gestos de Juan Román Riquelme no cayeron del todo bien. Este lunes será la presentación oficial de Jorge Almirón como entrenador xeneize y Giorgio Armas vaticinó un buen año para el DT.

La publicación de Giorgio Armas.

Mediante un posto en su cuenta de Twitter, el astrólogo que sigue a Boca escribió: "Astrología pura! Sinastría con @BocaJrsOficial 60%. Fecha debut (San Lorenzo). Hay una sorpresa... Tengo todos sus datos al 100%. Confirmo buen año para Almirón! Tranquilidad y aguante". En cuestión de segundos, los hinchas respondieron la publicación y algunos fueron lapidarios.

El nuevo director técnico, de 51 años, estuvo anoche en La Bombonera acompañado por Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol boquense, y se espera que en el transcurso de esta jornada sea oficializado por la institución, se presente al plantel y firme su contrato.

No está confirmado pero Almirón desembarcaría con dos de sus ayudantes que ya lo han acompañado en otros ciclos: Maximiliano Velázquez (ex lateral izquierdo de aquel Lanús que él dirigió y que ganó tres títulos) y Pablo Manusovich (hermano de Damián, ex futbolista), y a ellos se les sumará Clemente Rodríguez a pedido de la secretaría de fútbol.

Se verá también si sigue como preparador físico Pablo Santella, quien se incorporó este año, y hoy estuvo ausente en el banco de suplentes por haber sido operado en forma urgente de apendicitis y en su lugar asistió su ayudante, Alejandro Blasco.