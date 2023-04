La decisión de Boca al sorpresivo ofrecimiento de Tité como DT

Luego de la salida de Hugo Ibarra en Boca, la característica danza de nombres habitual en estos casos fue suspendida, ya que la dirigencia apostó todo por la contratación de Gerardo Martino, el principal candidato a sucederlo.

Sin embargo, el 'no' del Tata dejó sin rumbo la búsqueda y los nombres comenzaron a brotar. Se mencionaron técnicos argentinos y también extranjeros, hayan o no dirigido en el país. Dentro del segundo grupo se encuentra Tité, el ex DT de la Selección de Brasil que también fue nombrado y generó ilusión en los hinchas.

El entrenador dirigió la última Copa del Mundo para la Verdeamarella, donde fue eliminado en cuartos de final en manos de Croacia por penales. Finalizada la competencia, los dirigentes de la Federación decidieron su alejamiento y mientras suena Ancelotti para sucederlo, personas cercanas a Boca lo ofrecieron para dirigir en el club.

Tité dirigiendo a Brasil.

El nombre generó expectativa inmediatamente en los hinchas de Boca, quienes no tardaron en hacer tendencia el hashtag #TitéABoca, en el marco de la prácticamente ya tomada decisión de Riquelme de contratar a un técnico de experiencia.

Sin embargo, nunca iniciaron las conversaciones ni informales entre el entorno de Tité y la dirigencia de Boca. Por lo que el nombre quedó solo en el rumor y la esperanza de los hinchas. Ahora, el club de la Ribera limitó la búsqueda a solo tres hombres: Néstor Pékerman, Diego Martínez y Diego Alonso.

Mientras tanto, el interino Mariano Herrón debutará este sábado ante Barracas Central y el jueves viajará a Venezuela para enfrentar a Monagas por Copa Libertadores.