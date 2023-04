El campeón del mundo con Boca que liquidó a los jugadores: “Se comieron a Battaglia e Ibarra, se dieron cuenta…”

El clima en Boca Juniors permanece tenso luego de que Hugo Ibarra fuera echado de la dirección técnica y en el medio de la búsqueda de un reemplazante. En este marco, quien echó leña al fuego es Cristian Traverso, campeón del mundo con la institución, que abrió fuego contra los jugadores.

“Sí, estoy enojado con los jugadores. Se comieron 32 torneos de 2 campeones, multicampeones con Boca. Los jugadores se comieron a (Sebastián) Battaglia y al Negro (Hugo) Ibarra”, aseguró el panelista de la señal TyC Sports. Luego agregó: “A mí me molesta porque ahora se dieron cuenta que no tenían herramientas los jugadores, el Consejo, Riquelme, todos... y esto vos lo sacas así en un mes. En un mes te das cuenta si tenés o no tenés pasta”.

El exdefensor de la era Bianchi, luego de mostrar su enojo con los futbolistas, realizó una grave acusación al afirmar que algunos referentes del plantel le sugirieron al Consejo de Fútbol el nombre de un entrenador antes de la partida de Ibarra. “Yo creo haber escuchado esta palabra de 'herramientas' con Battaglia ehh. Que no le daban herramientas también cuando las cosas se empezaban a complicar. Por eso necesito esa rebeldía, muchachos saquémoslo adelante... Ahora si hay dos o tres que tiraron el nombre de otro entrenador eso sí que no me gusta”, insinuó.

“¿Vos pensas que algún futbolistas habrá osado con preguntar eso?”, le preguntaron a Traverso, quien no dudó en ampliar el concepto: "Sí, si. Cuando estuvieron los silbidos con Instituto ‘¿qué hacemos con esta granadita que le sacamos el seguro, a quién se la damos?’”, dijo. Y aclaró que pidieron por un nombre. Más tarde confesó que ese nombre era el de Martino.

“Ibarra, Battaglia, Riquelme, el Chelo Delgado, Cascini, Bermúdez, Chicho Serna... a ellos jamás los escuché decirle al presidente o al vice ‘me gustaría que este sea el entrenador’. ¡Jamás! Y mirá que los tipos ganaron Copas Libertadores... Jamás escuché que alguno le diga a un dirigente eso”, se quejó Traverso.

Además, fue al hueso con el rendimiento de los jugadores con un nuevo entrenador: "Ahora vas a correr y entrenarte, van a dejar de salir".

Boca debe medirse este sábado ante Unión por la Liga Profesional y al equipo lo dirigirá Mariano Herrón, como DT interino.