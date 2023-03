¿Se va del PSG? Las 4 opciones que Messi maneja para su futuro tras quedarse sin Champions

La eliminación del PSG de la Champions sacudió Francia, pero por lo mostrado en ambos partidos era muy complicado que pudieran revertir la llave ante un Bayern Munich que se aprovechó de todos los errores de su rival para golpear y quedarse con el pase a los cuartos de final. La gran pregunta, sin respuesta, es cuál será el futuro de Lionel Messi tras la dura derrota.

La primera opción es, claramente, continuar en París pero luego de un par de años donde alternó más malas que buenas, muchos le piden que cambie de aire para recuperar la versión mostrada con la Selección argentina durante el Mundial de Qatar. "En este momento, estamos en conversaciones con Messi para su extensión de contrato. Me gustaría mantenerlo en el proyecto, no lo voy a ocultar. Estamos hablando en estos momentos para lograr este objetivo", dijo el director deportivo del PSG, Luis Campos.

Laporta y Leo, una imagen que muchos quieren volver a ver.

Pero claro, el golpe generará una serie de reflexiones ya que hay otros tres interesados que esperan agazapados su decisión, aunque el primero en la lista siempre será el Barcelona pese a que su presidente lo ve muy lejos. Joan Laporta reconoció que tuvo un encuentro con Jorge Messi, pero expresó que no hablaron de su regreso: "Hablamos del Mundial y de un partido homenaje a Leo. Me alegro por él. Él está en el PSG ahora, así que no quiero hablar sobre si podría volver o no".

Al deseo del conjunto culé se suma el Inter Miami. El equipo de la MLS, que tiene a David Beckham como uno de sus accionistas, hace tiempo que está interesado y lo ha hecho público. Y, días atrás, el comisionado de la liga estadounidese expresó que están dispuestos a hacer todo lo posible para convencerlo. "Los equipos tienen la flexibilidad de hacer cosas únicas, pero la MLS es una sola entidad. Si estás vendiendo algo que es propiedad del colectivo, el colectivo tiene que aprobarlo. Entonces, lo que sea que decidan, con la ayuda del vicepresidente ejecutivo de la MLS, Todd Durbin, será fuera de la caja", expresó Don Garber.

Newell's, el gran sueño de los futboleros argentinos.

Por último está Newell's, aunque luego de lo sucedido en Rosario esta posibilidad es la más lejana. El ataque mafioso al supermercado del padre de Antonela bajó la expectativa al respecto, pese a que la hincha del conjunto rosarino le envió un fuerte mensaje de apoyo. "Leo, sos el corazón de un país que te ama. Newell's está con vos", escribieron en una bandera.