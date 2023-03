Qué dijo ahora Kudelka tras la picante respuesta de Demichelis: “Todos nos…”

La gran polémica en lo que va del Torneo LPF fue protagonizada por Martín Demichelis y Frank Kudelka. El Lanús-River del último sábado tuvo mucho picante, tanto dentro como fuera de la cancha. Luego de su cruce en los micrófonos, el DT del Millonario se disculpó y le bajó algunos tonos al duelo y su par del Granate tomó la misma senda este jueves.

Luego de vencer a Racing de Córdoba por Copa Argentina, Demichelis aseguró: "No estoy en un trono. Soy de un pueblo muy humilde y, si te cruzás 10 veces con la misma persona, la saludás las 10 veces. Entendí por protocolo que el DT local saluda al visitante. Busqué la conexión, no pasó. Pero no va más allá. Cuando lo vea, lo voy a abrazar".

En conferencia de prensa, Kudelka fue consultado por los últimos dichos del entrenador riverplatense y aceptó sus disculpas: "Yo le daré otro abrazo, nos relajamos y listo. No pasa nada. Todos acertamos y todos nos equivocamos", expresó el técnico de Lanús.

Luego, el experimentado entrenador, con pasos por Huracán, Talleres y otros, agregó: "Bienvenido el abrazo y será otro de mi parte, porque yo también creo en esas cosas, ¿no? Lo valoro, lo valoro mucho".

Cabe recordar que el duelo entre ambos DTs surgió luego de que Demichelis se quejara de que Kudelka no lo saludó al arribar a la Fortaleza, entre otras condiciones 'hostiles' hacia River en el Sur. Acto seguido, el DT de Lanús había recogido el guante y disparó con todo: "No saludé a Demichelis porque no lo vi. Su antecesor era un señor. Gallardo, que ganó todo, se acercaba, no se sentía en un trono en el que lo tenían que ir a saludar". Borrón, abrazo y cuenta nueva para ambos.