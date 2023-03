La trascendental decisión de Messi sobre su futuro tras la eliminación del PSG

Luego de la eliminación del París Saint Germain de la Champions League, el futuro de Lionel Messi es una incógnita. En la previa de lo octavos de final, el club francés comenzó con las negocaciones para poder renovar el contrato del capitán de la Selección argentina pero hasta el momento no se llegó a buen puerto. La principal causa es que no se sabe cómo continuará el proyecto del club y eso dilatan las charlas ya que Luis Campos, director deportivo, podría marcharse también.

Ante esto, en TyC Sports, Gastón Edul expresó que el rosarino tiene decidido quedarse en Europa para mantenerse en la alta competencia, para llegar de la mejor manera a la Copa América 2024. El periodista dejó en claro que, por el momento, ni Newell's, ni Inter Miami, corren como opciones para el rosarino. "Puedo asegurar que no fue la última Champions de Messi", expresó.

De esta manera, entonces, se habre el panorama y seguramente comenzarán a aparecer clubes que lo pretendan. El primero, siempre será así, es Barcelona pero parecería muy complicado ya que luego de su salida todo quedó muy tirante y habría que limar muchas asperezas para que se concrete. Según Edul, existe un "20% de chances de que ocurra".

En la misma línea se colocó el periodista español Miquel Blázquez, quien habló con la señal deportiva y expresó: "Le doy un porcentaje bajo al regreso de Messi a Barcelona. Hace un par de días, Laporta dijo que se vio con Messi y solamente se cruzaron miradas. Lo que se sabe es lo de la reunión entre el padre de Leo y el presidente del club".

De igual manera, agregó: "Hay directivos del Barcelona que no quieren que vuelva, y fanáticos también. El 70% lo quiere, pero el resto no. Algunos creen que con Messi no podría encajar en la "juventud" del plantel, sin embargo hay jugadores que se bajarían el sueldo para concretar su regreso, como Busquets y Jordi Alba".