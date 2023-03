Gareca reveló uno importante motivo por el que volvió a Liniers: “Una característica de Vélez es que…”

Luego del ciclo agridulce de Alexander "Cacique" Medina, Vélez apostó fuerte por el regreso de Ricardo Gareca, ídolo del club y último entrenador en salir campeón con el club. Por eso, la presentación del Tigre estuvo plagada de emoción y este reveló uno de los motivos que lo impulsaron a volver y poner en juego el prestigio ganado.

En conferencia de prensa, Gareca, que dirigió la Selección de Perú en los últimos siete años, aseguró que el costado humano del Fortín fue una gran razón para regresar a Liniers: "Es una alegría inmensa. Ya había ido a la Villa, hermosa, como siempre. Estar al frente del equipo es algo esperado. La verdad que toda mi familia está inmensamente feliz. Si hay una característica de Vélez es hacer sentir bien a la gente, especialmente a los que venimos a trabajar".

Luego, el Tigre, que ganó tres campeonatos locales y una Supercopa con el Fortín, agregó: "Estar en Vélez es algo que trae recuerdos de todo tipo, por todas las cosas que uno vivió acá. Es un honor que me haya dado la oportunidad de estar nuevamente al frente del equipo. Les agradezco por confiar nuevamente en mí".

Además, Gareca, que también tuvo un paso por Liniers como jugador, habló de su vínculo con la gente velezana: "Esto es fútbol, uno busca que le vaya bien. Tengo solo agradecimiento a la gente, desde que fui jugador, siempre el hincha me atendió muy bien, eternamente agradecido. Ojalá que podamos estar a la altura, nos espera una gran responsabilidad".

Por último, el experimentado DT habló sobre el plantel actual de Vélez, que tiene ocho puntos en seis fechas disputadas: "Nos gusta el plantel, lo vi en el exterior, y en esta etapa que estuve, siempre me dio la sensación buena en todo aspecto. Cuando Cristian me llamó para estar al frente, realmente me gustó el desafío", concluyó. Además de haberlo recibido este jueves en el José Amalfitani, el reencuentro de Gareca con los hinchas del Fortín será el próximo lunes, cuando se enfrente a Platense como local.