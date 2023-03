Lewis Hamilton sacude la Fórmula 1 con una lapidaria crítica a Mercedes

Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, apuntó contra su equipo, Mercedes, por "no haberlo escuchado" cuando advirtió las fallas que tenía su auto el año pasado y destacó que "los problemas se repitieron" en el inicio de la temporada oficial 2023, el domingo pasado en Bahrein.

"El año pasado denuncié los problemas que tenía el coche pero no me escucharon. Conduje mucho en esta vida y sé lo que necesita un auto. Los problemas con mi coche se repitieron, creo que debe haber responsabilidad y reconocer que no me escucharon", expresó el británico en diálogo con la BBC.

Luego, en la misma línea, Hamilton agregó: "Creo que realmente se trata de responsabilidad, se trata de reconocer y decir ‘sí, sabes qué, no te escuchamos, no es donde debe estar y tenemos que trabajar. Tenemos que buscar el equilibrio a través de las esquinas, mirar todos los puntos débiles y simplemente unirnos como equipo, eso es lo que hacemos".

"He tenido muchos autos como este, particularmente en los días de McLaren, y no sé cuándo o cómo lo haremos en términos de darle la vuelta, pero tendrá que suceder. Hemos ganado varios campeonatos del mundo, es sólo que no lo han acertado esta vez, no lo hicieron tampoco el año pasado, pero eso no significa que no podamos hacerlo bien en el futuro", cerró con molestia.

Toto Wolff, director de la escudería, se refirió al presente del equipo y resaltó el trabajo de Hamilton: "Debe haber mucho sufrimiento allí, porque el auto es muy inestable, pero él es fantástico. Ha contribuido enormemente al rendimiento, no solo en el auto, pero fue uno de los peores días, realmente nada bueno".