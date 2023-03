La sincera explicación de Gagliardo sobre la irregularidad de la Lepra en la Primera Nacional

Maximilano Gagliardo tomó la voz y dejó su mirada sobre el comienzo irregular de Independiente Rivadavia en el campeonato, con dos derrotas y dos victorias en cuatro juegos. En una larga charla con el programa "Una de menos" de MDZ Radio, el experimentado arquero sacó del velocímetro los kilómetros acumulados por la Lepra: "Somos el único equipo que batió récord y viajó tanto en este comienzo de la Primera Nacional".

El número uno no miente: el equipo hasta el momento disputó tres de los cuatro partidos que lleva en el torneo fuera de la provincia y ya visitó la ciudad de Mar del Plata y las provincias de Chaco y Buenos Aires. En total, son 3672 los kilómetros que acumula el plantel en su velocímetro personal y es el que más recorrido suma en el amanecer del torneo. Nobleza obliga, de los tres periplos, dos fueron vía terrestre (para jugar con Chaco For Ever y ante Aldosivi) por falta de vuelos, mientras que el último versus Chacarita fue en avión.

Más allá del tema distancia, Gagliardo también hizo referencia al recambio que han tenido todos los planteles, un tema que no escapa a la situación del Azul: "Estamos en construcción, como la gran mayoría de los clubes que tuvieron un número importante de bajas y altas. Esperamos que en un par de fechas podamos encontrar la regularidad".

En el final, el ex arquero de Barracas de 39 años ponderó el trabajo que vienen realizando los dirigentes: "Es un año especial, uno nota la pasión y el entusiasmo que tienen tanto en la Comisión como los hinchas y es imposible no ilusionarse pero hay que tener mucha paciencia porque es un camino largo".