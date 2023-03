La picante respuesta de Ponzio a Serna tras su chicana por la final Boca-River: "Parece una…"

"¿Ustedes les han preguntado a nuestros rivales si quieren jugar esta final? Como nos preguntan a nosotros, del lado de Boca...No sabemos cuándo jugamos", esa frase, con tono a chicana, la dijo Mauricio Serna una vez confirmado que el Trofeo de Campeones 2020 lo jugarán el Xeneize con River.

Los dichos generaron debate y reacción en los fanáticos, pero este miércoles apareció Leonardo Ponzio, referente del club del Núñez, quien le respondió sin vueltas, pero picante: "Me parece que la pregunta y la respuesta son más de bar. Me están dando a entender que River decide cuándo jugar, lo ponen a River en un lugar superior y no me parece que vaya por ese lado".

"No se la fecha y cuando se juegue, se irá a jugar. El Mundo River no habla de esa manera", expresó sin vueltas durante una entrevista con TyC Sports. La fecha tentativa el 15 de mayo, pero por el momento no hay nada confirmado. Será la cuarta final entre ambos: River ganó dos (Supercopa Argentina 2017 y Copa Libertadores 2018) y Boca la resstante (Nacional 1976).

También habló de Martín Demichelis, pidió que no lo comparen con Marcelo Gallardo, y del cruce entre Micho y Kudelka: "Lo peor que se puede hacer es comparar a Gallardo con Demichelis. Si se gana jugando bien, mejor todavía. En el Mundo River no se piensa que hay que ganar como sea y después veremos. Demichelis también lo siente así".

"Lo de Martín fue expresarse después de un partido nomás. Ya está acostumbrado, es argentino, nunca perdió las raíces. Después de un partido de alta tensión uno se puede equivocar, quien no lo hace. Si no no podríamos convivir. Estuve hablando con Kudelka. Seguramente se volverán a ver y se saludarán. Mediante un saludo esto termina en una anécdota", cerró.