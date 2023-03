El PSG de Messi perdió ante el Bayern Munich y quedó eliminado

El Paris Saint-Germain de Lionel Messi y Kylian Mbappé tenía la obligación de vencer al Bayern Munich por al menos dos goles para seguir con vida en la Champions League. No sólo que no lo logró, sino que decepcionó desde el juego y casi no generó situaciones de gol ante el riesgo de la eliminación que, finalmente, se concretó.

Messi, con 799 goles en su carrera profesional, fue titular en PSG, club donde tiene contrato hasta junio de este año. En los días previos corrieron rumores con respecto a la extensión de su vínculo, con otras opciones remotas como Inter de Miami y Barcelona, de España, pero el capitán y figura del seleccionado argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, no se pronunció al respecto.



El crack rosarino, quien aportó cuatro goles y cuatro asistencias en la presente Champions League, le marcó cuatro tantos en siete partidos a Bayern Múnich, pero tiene saldo negativo con cinco derrotas, un empate y dos triunfos.



París Saint Germain, sin el crack brasileño Neymar por lesión, sufrió un nuevo traspié, a pesar de su flota de estrellas. En la revancha que se disputó en Múnich, no supo aprovechar dos situaciones claras que se presentaron en el primer tiempo.



El último campeón de Francia lo tuvo con Messi a los 25 minutos, pero entre los defensores Alphonso Davies y Matthijs de Ligt, más el arquero Yann Sommer, le negaron el grito de gol.



El portugués Vitinha, en el cierre de la primera parte, presionó y ganó ante la salida con pelota de Sommer y su remate poco ajustado posibilitó la reacción del neerlandés de Ligt, sobre la línea.



Bayern Munich, ganador de seis "Orejonas", se hizo dueño del partido en el segundo tiempo ante un PSG partido e inconexo en sus líneas. Messi perdió influencia en el juego y Kylian Mbappé nunca encontró espacio ante la buena marca del francés Dayot Upamecano.



Una erróneo control del italiano Marco Verratti fue el comienzo del fin para PSG. El alemán Thomas Müller robó el balón y cedió para Choupo-Moting, libre de marcas, para la apertura del marcador.



Un remate de cabeza del español Sergio Ramos, desviado por Sommer al córner, fue la única respuesta del PSG.



Sobre el final, Gnabry sentenció la serie y escribió un nuevo capítulo amargo para el club parisino, empecinado hace unos años con ganar la Champions.



No sólo el futuro de Messi en PSG entró en una zona de dudas, también la continuidad del entrenador Christophe Galtier, quien tampoco pudo encaminar un plantel plagado de estrellas.



Por su parte, Tottenham, de Inglaterra, con la expulsión del defensor campeón del mundo Cristian "Cuti" Romero, quedó eliminado con el empate sin goles ante Milan, de Italia. El equipo italiano hizo valer la mínima diferencia obtenida en el partido de ida con el tanto del español Brahim Diaz.



Romero dejó con diez jugadores a Tottenham luego de dos infracciones muy fuertes que motivaron la doble tarjeta amarilla, con expulsión a los 32 minutos de la segunda etapa.



La Liga de Campeones consagró el martes pasado a sus dos primeros clasificados para los cuartos de final: Chelsea, de Inglaterra, y Benfica, de Portugal.

Fuente: Télam