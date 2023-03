Qué dijo Ibarra, consultado si se va preocupado por el juego de Boca: “Sin duda tenemos que…”

Boca y Defensa y Justicia cumplieron, pese a que esto no se vio reflejado en el marcador. En la Bombonera, al cabo de los 90 minutos, el encuentro finalizó igualado sin goles. Post partido, Hugo Benjamín Ibarra enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y analizó lo sucedido en el campo de juego de Brandsen 805.

Al ser consultado sobre si le generaba preocupación el rendimiento de su equipo, el DT soltó: "Preocupaciones no. Tenemos que mejorar, sin duda. Me voy conforme con lo que hizo el equipo y por lo jugado. Por lo hecho en el segundo tiempo más que en el primero. Pero no me voy preocupado".

A la hora de analizar lo sucedido en el campo de juego, Ibarra expresó: "Fue un partido intenso para los dos, con muchas situaciones de gol. Fue uno de los mejores partidos del campeonato, con un equipo que propone y juega bien. Nosotros tuvimos situaciones y no estuvimos finos. En los primeros minutos a Pol Fernández le sacan una pelota en la línea. Pudo haber sido diferente, pero son cosas que pasan. Tenemos que seguir trabajando y estamos en eso".

Sobre el cansancio acumulado luego de que Boca jugara tres partidos en una semana, el DT manifestó: "Hemos jugado prácticamente tres partidos en una semana. El miércoles fue un partido decisivo, una final. Quiero felicitar a los jugadores porque han logrado otro título. Tuvieron un desgaste físico y anímico. Se siente el cansancio por los partidos. Los cambios son siempre para mejorar el equipo, seguir oxigenándolos y fundamentalmente cuidarlos porque pueden sufrir una lesión".

Para finalizar, Ibarra reconoció que le alegra que sus futbolistas se vayan reencontrando con su mejor nivel: "No es un problema, no lo tomo como un problema. Es una linda situación la que me pasa. Que cada uno levante su nivel es lo que uno busca como entrenador. Para mi no es ningún problema. Estoy feliz por eso".