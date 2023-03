La buena noticia que recibió Gago tras la derrota ante el Tomba

En su visita a Mendoza, Racing no tuvo su mejor tarde y cayó por 2-0 ante Godoy Cruz. La Academia no disputó su mejor partido y, post partido, Fernando Gago descargó toda su bronca en su diálogo con los medios en conferencia de prensa, donde reconoció no irse para nada conforme.

“Me voy disconforme, no solo por la derrota sino por la forma en la que jugamos. No entramos en partido. Otra vez tuvimos una situación de que al minuto nos encontramos abajo en el marcador”, soltó Pintita, con una brutal sinceridad que resumió sus emociones tras la derrota.

Los estudios realizados a Leonardo Sigali muestran un edema postcontusivo en cara posterior externa de rodilla derecha.

Tiempo estimado de recuperacion: dos semanas. pic.twitter.com/0PmcFGVhB9 — Racing Club (@RacingClub) March 7, 2023

Tras arribar a Buenos Aires, mediante sus canales oficiales comunicación, la cuenta oficial de Racing publicó el parte médico sobre la situación de Leonardo Sigali, capitán y referente del elenco de Avellaneda. El Oso abandonó la cancha a los 28 minutos de la primera etapa, con claros gestos de dolor.

"Los estudios realizados a Leonardo Sigali muestran un edema postcontusivo en cara posterior externa de rodilla derecha. Tiempo estimado de recuperación: dos semanas", escribió la Academia. Esto, sin dudas, es una buena noticia para Fernando Gago y compañía, ya que los primeros diagnósticos no fueron para nada alentadores.