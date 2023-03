La advertencia de Chiquito Bossio, DT de Racing de Córdoba, al River de Demichelis: "Tendrán qué..."

Racing de Córdoba se enfrentará este miércoles ante River por los 32avos. de final de la Copa Argentina en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. A propósito, el entrenador del equipo cordobés, Carlos "Chiquito" Bossio, habló en la previa y aseguró que es uno de esos partidos que "se esperan toda la vida" y advirtió que en el campo de juego las distancias entre ambos clubes se achican y que tiene claro qué deben hacer para vencerlos.

"Tenemos un rival muy grande enfrente, que nos supera en varios ítems, en estructura y en un montón de cosas que podamos enumerar, pero en la cancha vamos a ser once contra once y ahí tendrán que demostrar por qué son grandes, se equipara todo", señaló Bossio.

uD83DuDCDD La lista de concentrados de Carlos Bossio que viajarán a Santiago del Estero para enfrentar a @RiverPlate por los 32avos de final de la @Copa_Argentina.#VamosRacing uD83DuDC99 pic.twitter.com/8N5kSxel3G — Club Atlético Racing (@ClubARacing) March 6, 2023

En declaraciones a D Sports Radio, el entrenador añadió: "Estos partidos se esperan toda la vida. Hay que trabajar más en bajar la ansiedad que en subirla. Si hacemos hincapié en la categoría, no nos podemos equivocar porque cobramos. Son jugadores que resuelven un partido. Trabajamos en la concentración, el esfuerzo y en no dejar nada librado al azar. Tenemos que tener un partido del por ciento".

Por último, el exarquero manifestó: "Tenemos que ir al frente porque los planteos mezquinos no te benefician mucho. Si el resultado no es el mejor, enseguida tenés que modificar todo. Obvio que no vamos a ir a inmolarnos, pero tendremos una estrategia equilibrada".

El ganador de este partido se enfrentará al que pase la llave que enfrente a Chacarita y Talleres de Córdoba, partido que podría jugarse el 12 de abril, pero cuya fecha no está confirmada.