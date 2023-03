El conmovedor gesto de Agustín Canapino tras su gran debut en la IndyCar

Agustín Canapino tuvo un auspicioso debut en la IndyCar. El cuatro veces campeón del Turismo Carretera, completó su primer carrera junto al Juncos Hollinger Racing en la duodécima colocación, y en la vuelta del ganador. Su actuación generó mucha repercusión en nuestro país y al bajar del Dallara-Chevrolet realizó un gesto que conmovió a todos.

El desgaste fue mucho para el de Arrecifes, tuvo que ser ayudado para salir del monoplaza, y cuando bajó miró hacia el cielo, agradeciéndole seguramente a su fallecido padre (Alberto), algo que causó un aplauso cerrado de quienes estaban esperándolo para felicitarlo por la enorme carrera que hizo. Luego, en diálogo con Carburando, contó cómo vivió la competencia.

"Fue muy especial, muy emocionante, por todo lo que me tocó vivir, por la decisión de venir hasta acá. El esfuerzo, el sacrificio, el riesgo que es para mía. Puesto 12, en la vuelta del líder, con momentos buenos de la carrera, hasta me animé a pasarlo a Dixon, pelearle a Newgarden, fui el más rápido en la vuelta 93. Es mucho para mí, jamás me hubiera imaginado algo así", contó.

Y siguió: "Estoy acalambrado, me duele todo. Esto es muy exigente, pero lo terminé. Es una alegría y una emoción gigante. Vengo aprendiendo mucho, voy evolucionando. Sobre el final de la carrera hasta me sentí mejor que antes, pero me venía diciendo 'hasta que no se me apague la tele, de acá no me voy'. Ricardo (Juncos) me motivaba por la radio".

"Estoy viviendo una situación impensada. Y si bien es solo el comienzo, y me va a costar un montón, esto es mucho más de lo que pensaba que podía pasar", cerró Canapino. La próxima competencia del calendario estadounidense se disputará entre el 2 de abril, en el circuito de Texas Motor Speedway.