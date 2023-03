La fulminante autocrítica del técnico del Manchester United tras la paliza del Liverpool: "Ha sido poco..."

Una derrota por 0-7 siempre es dolorosa, pero lo es aún más si se trata de un clásico. El Liverpool bajó al Manchester United y le propinó un tremendo golpazo al ciclo de Erik Ten Hag, que empezaba a ganar mucha confianza entre los fans tras el título de la Copa de la Liga. Tras la paliza sufrida en Anfield, el técnico de los Red Devils fue durísimo con sus jugadores.

Sin respuesta: Ten Hag habló tras el 0-7 sufrido ante el Liverpool.

En conferencia de prensa, el entrenador habló sobre las fallas del equipo y la falta de capacidad de reacción que tuvieron sus jugadores ante el clásico rival: "Creo que jugamos una primera parte decente, cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos", aseguró.

Luego, Ten Hag subió el nivel de la autocrítica y apuntó fuerte contra los futbolistas del United: "No estuvimos a nuestro nivel, no jugamos como un equipo y ha sido poco profesional. Sí, estoy enfadado", disparó. Lisandro Martínez fue titular en la defensa, mientras que Alejandro Garnacho ingresó con el partido ya liquidado.

Licha Martínez no pudo hacer nada ante un iluminado Liverpool.

"Estoy sorprendido porque he visto a este equipo durante las últimas semanas y es resiliente, tiene una mentalidad ganadora. En la segunda parte no tuvimos una actitud ganadora. No seguimos el plan ni hicimos nuestros trabajos", agregó. El Manchester United llegaba en una gran racha, con un título y la serie ante el Barcelona por Europa League en el bolsillo. Sin embargo, el Liverpool lo sacó de la cancha y le propinó una de las peores derrotas de su historia.

Luego de esta estrepitosa caída en el clásico de Inglaterra, los Red Devils enfrentarán al Betis en la ida de los octavos de final de la Europa League. En el fin de semana, recibirán al Southampton en búsqueda de levantar cabeza en la Premier League.