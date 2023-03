La advertencia del presidente de la Liga ante los rumores del regreso de Messi al Barcelona: "Es prácticamente..."

Mientras despliega su magia en el fútbol francés, los rumores de un posible regreso de Lionel Messi al Barcelona siguen a la orden del día. Sin embargo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, echó por tierra la posibilidad de forma tajante.

Messi junto a Javier Tebas, presidente de la Liga.

El mandamás de la máxima categoría del fútbol español fue contundente al ser consultado por la vuelta del argentino al Camp Nou: "Ya anuncio, y me llamará el presidente Laporta enfadado... Pero es que es prácticamente imposible que el Barcelona pueda incorporar jugadores en verano. Mucho tendrá que cambiar porque, si no, estará en problemas la institución", aseguró.

La situación económica del club catalán es de público conocimiento. De hecho, fue esta la razón detrás de la salida de Messi en septiembre de 2021. A partir de ese momento, a la institución de Joan Laporta se le ha hecho bastante complicado inscribir a sus jugadores en los libros de la Primera División española. No obstante, los culés han hecho grandes compras en los últimos mercados de pases, pero estaría por cambiar a raíz de una inhibición: "Al FC Barcelona no le hemos dejado fichar jugadores este invierno, y el verano que viene no va a poder fichar jugadores", explicó Tebas.

El presidente de la Liga aseguró que el Barcelona no podrá incorporar en verano.

Además, agregó: "Con las famosas palancas, el Barça ha hecho en verano pasado palancas por el 5 por ciento de su cifra de negocio. Pero en otros clubes, eso podría ser un problema. Hemos actuado y nos hemos autoregulado con rapidez. Nadie puede hacer palancas que supongan un 5 por ciento de la cifra de negocio".

Por último, Tebas sentenció: "Si con el FC Barcelona, que es un club importantísimo para LaLiga, miráramos para otro lado en el tema económico, nos haríamos un flaco favor para la propia competición".