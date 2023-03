Kennedy Back, el sorpresivo nuevo Rey del Clásico Vendimia

El Hipódromo de Mendoza asistió hoy a una de sus fiestas más destacadas de la temporada. La edición 2023 del Clásico Vendimia pasó por la catedral y dejó cientos de postales. Hubo victorias de excelente nivel y más de 6000 asistentes. En la prueba central la copa quedó en poder de Kennedy Back, un ganador sorpresivo que terminó venciendo a Bellaco Song por tres cuerpos.

La jornada se desarrolló en términos normales. La pista de carreras lucía en buen estado (esto a pesar de que hace quince días estuvo más de una semana sin ser trabajada). Como en todos los Clásico Vendimia el hipódromo recibió el “maquillaje” necesario como para cumplir con las exigencias de un día de muchas visitas (hubo intendentes, ministros y por supuesto estuvieron presentes la Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2023, Ana Laura Verde y Gemima Navarro). Ojalá todo este trabajo de la previa de este gran clásico continúe desarrollándose para la próxima jornada de carreras (del 19 de este mes).

La prueba central de la reunión se largó pasadas las 17 horas. La competencia había recibido esta mañana la noticia de la deserción del favorito Piccolo Veloce, por un problema físico en una de sus patas. Sin candidato a la vista, la prueba se hacía mucho más abierta de lo que era en primera instancia y por ende podía esperarse una sorpresa.

La largada del “Vendimia” encontró al bueno de Malaikan firme en la vanguardia desde el vamos (por muchos momentos pareció la repetición de su victoria del año pasado). El pupílo de Villalba corría con claras ventajas sobre: Bollani, Subir Salarios, Makyman, Bellaco Song y Kennedy Back. Así vinieron durante toda la recta de enfrente, en una carrera totalmente desgranada.

En el palo de los 700 metros tanto Kennedy Back como Bellaco Song se “apuraron” para ir a buscar al puntero Malaikan, con el claro objetivo de tratar de impedirle una nueva victoria en esta gran carrera. Kennedy Back se ubicó tercero faltando 500 metros para el disco y antes de ingresar en la recta final ya estaba segundo. Cuando pisaron el palo de los 300 metros Kennedy Back logró quebrar la resistencia del puntero Malaikan para encomandarse al disco. A todo esto Bellaco Song se hacía del segundo lugar y dejaba al puntero (Malaikan) en la tercer chapa del marcador.

Enorme victoria de Kennedy Back (John Kennedy) en el Vendimia. El pensionista de Florindo Catapano hacía su debut absoluto en la provincia y obtuvo un triunfo memorable. De hecho, fue el primero de su campaña (en Buenos Aires había corrido en diez oportunidades sin poder ganar ninguna competencia).

Lo de Kennedy Back fue categórico. También se lucieron su jinete Joaquín Cano (lo corrió al milímetro) y su cuida Florindo Catapano (que lo presentó hecho un cuadro). El apellido Catapano, uno de los más ilustres entre los entrenadores de caballos de carreras de nuestro país sumó una estrella más a la larga lista de pupilos ganadores en carreras destacadas.

"El caballo venía muy fácil"

El jockey cordobés Joaquín Cano fue uno de los principales artífices del trinfo de Kennedy Back, al ser consultado por El Relator / Noticias de Turf el jinete comentó: “Yo esperaba otra carrera. Me ubiqué entre el quinto y el sexto lugar durante buena parte del tiro y el caballo venía muy fácil. Lo apuré un poquito antes del palo de los 600 y cuando entramos al derecho el caballo mostró toda su acción para dominar con claridad”. Y agregó: “No lo había corrido antes a este caballo, pero si había mirado las filmaciones de sus carreras en Buenos Aires. La verdad es que estoy muy emocionado, ya me había tocado ganar acá en Mendoza, pero nunca un clásico tan destacado”.

Urban Legend de bandera a bandera

El zaino Urban Legend se quedó con el clásico corto de la jornada luego de vencer por el pescuezo a Most Puntano. El ganador vino en la vanguardia desde el vamos y terminó controlando con lo justo a larga atropellada de Most Puntano. Urban Legend, pertenece a la caballeriza Don Pepe, está al cuidado de Fabián González y fue conducido el triunfo (en forma brillante) por el sanjuanino Leonardo Flecha.

Sebi Moro, la fija del día

En el clásico de la milla la victoria fue para el crack Sebi Moro, quien venció por siete cuerpos a la valiente Petals. El pensionista de Ramón Abrales vino cerca de la puntera Petals para dominar con facilidad y encomandarse a una nueva victoria clásica para su brillante campaña. El vencedor fue conducido por Dani Gómez.

Futuro prometedor

En el clásico para productos debutantes la victoria fue para la dos años Una Talentosa (Un Pionero). La nacida en el Haras La Alborada se impuso por uno y medio cuerpos a Gon With The Wind (de San Juan) en un tiempo de 33” 2/5 para 600 metros.

Cuadrera brava

En el clásico cuadrero del día el triunfo fue para Z Medialuna Blue (Doña Catalina en la “calle”) quien demostró toda su calidad al doblegar por dos cuerpos a Endiablado Have. La pupila de Angelito Miranda (quien también fue quien la condujo al disco) desató la gran celebración de toda su barra (eran muchos).

Perlas curiosas

Llamó la atención durante la jornada la no presencia de la UTTA (Unión de Trabajadores del Turf y Afines). Al parecer la asociación mantiene un conflicto salarial con la dirigencia del Hipódromo de Mendoza y debido a ellos no tuvo participación en la reunión.

La segunda carrera del día, una cuadrera para “petisos” sobre 200 metros, fue sumamente criticada por el público en el Hipódromo y redes sociales. Aparentemente nadie estaba demasiado de acuerdo con los concertadores por la manera en que se había conformado la competencia y menos aún con la forma en que ganó Negrita (la que se quedó con la carrera).

Otro de los temas que hizo “ruido” en redes sociales fueron las fallas en la transmisión de las carreras, a través del canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. En realidad, el sistema estuvo caído casi toda la jornada por problemas con internet y por ende casi no hubo transmisión. Cuesta entender que el Hipódromo de Mendoza no tenga buena señal de internet a esta altura. O que por ejemplo no haya wifi (ni siquiera en la sala de prensa). Un tema inadmisible para los tiempos que corren, que deberá ser solucionado a la brevedad.

El crack del día

En esta oportunidad la chapa será compartida por Florindo Capano (cuidador), Joaquín Luna (jockey) más todo el equipo de trabajo de Kennedy Back por la excelente victoria obtenida en el Vendimia.

Lo que viene en el turf mendocino

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 19 de marzo.

Todos los resultados de la jornada en el Hipódromo de Mendoza

1ra carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD CIUDAD DE MENDOZA” - (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JUANA JUSTINA 53 J. Gómez

2° UNA PANDITA 54 F. Campos 7 cpos

3° TABATINGA 53 S. Quinteros 4 cpos

4° CHE CARIOCA (*) 57 C. López 1 ½ cpos

5° SUAVE SILVER 55 J. E. Alves S. 1 cpo

U° YAGUFLOR LETHAL 55 W. Escudero 3 cpos

(*) Largó mal.

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 22,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 17,05. Dividendo de la Trifecta: $ 203,40. Tiempo: 1’ 24” 3/5. Por: Átomo Pay y Liberada Int, de 5 años. Cuidador: R. Aguirre. Stud: Los Primos. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN” - (Extraoficial) – 200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° NEGRITA 58 R. Argüello

2° MALENA 58 R. Becerra 1 ½ cpos

3° FELISA 58 E. Flores 1 cpo

4° CAPINO 60 M. Pérez cbza

5° KARMA 60 F. Gómez 1 1/2 cpos

6° ROBERTITO 62 J. Campanello 1 ½ cpos

7° IRONÍA 58 N. Aguirre 1 ½ cpos

8° PAMPERITO 61 E. Montañan 1 ½ cpos

9° CHICO NEGRO 58 J. E. Alves S. 1 cpo

U° SEDUCTOR 58 F. Funes 4 cpos

No corrieron: (2) TAQUILLERO. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Dividendo de la Combinada: $ 17,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 12,80. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos.Tiempo: 11” 4/5 (Récord). Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros.

3ra carrera

Premio: “VIALIDAD NACIONAL” – (Cat. Interior) – 1300 metros

1° LUZ CAUTIVA 54 W. Escudero

2° CAROCO LEF 53 J. Gómez 2 ½ cpos

3° NIÑA VENUS 58 L. Flecha 6 cpos

4° AUGUSTA NATIONAL 57 C. López 2 cpos

5° SUMUNCURA 55 F. Campos 2 ½ cpos

6° DERROCHONA SOY 52 E. Sosa 5 cpos

7° POSH LAKE 55 S. Quinteros 5 cpos

U° HIT SMART 57 D. Gómez 2 cpos

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 2,20. Dividendo de la Combinada: $ 10,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,60. Dividendo de la Trifecta: $ 58,15. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Lucky Island y Miss Dancing, de 4 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita. xxxx de El Relator / Noticias de Turf.

4ta carrera

Premio: “SANTA ROSA MUNICIPIO” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BEAU RIVAGE 53 G. Tempesti

2° SEÑOR EDUARDO 59 S. Fernández ½ cpo

3° IL GATO VOLADOR 53 F. Campos 3 cpos

4° GALÁN RIG 55 J. Gómez 2 ½ cpos

5° INDIO PAINE 57 D. Gómez 5 cpos

6° MASTER DIAMOND 53 S. Quinteros ½ cpo

U° PTOLOMEO CHAMP 57 E. Flores s/aprec

No corrieron: (2) LUIGGI ISLAND, (5) NUBARRON HOCW, (7) GABI E FLORES. Dividendo del Ganador: $ 1,65. Dividendo de la Combinada: $ 4,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,15. Dividendo de la Trifecta: $ 41,20. Tiempo: 1’ 12” 1/5. Por: Fortify y Catalinda Inc, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Nadime. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

5ta carrera

Clásico: “INICIACIÓN” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° UNA TALENTOSA 53 W. Escudero

2° GONE WITH THE WIND 55 E. Sosa 1 ½ cpos

U° YELLOW GAGA53 F. Campos 4 cpos

No corrieron: (3) BY THE SHADOW, (3ª) SOY LADGERDA. Dividendo del Ganador: $ 1,50. Tiempo: 33” 2/5. Por: Un Pionero y Luz Encontrada, de 2 años. Cuidador: O. González. Stud: San-Ita. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Especial: “MUNICIPALIDAD DE JUNÍN” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PORCHY (*) 53 F. Campos

2° MISTER LETHAL 54 W. Escudero 2 ½ cpos

3° CHOICE HERO 55 J. Gómez 2 cpos

4° UN PANDO 57 C. López ¾ cpo

5° BAUTY MAN 53 D. Ledesma 4 cpos

6° PASO AL COSTADO 55 E. Sosa ½ cpo

7° MAGNET CURL 56 F. Quinteros 4 cpos

8° HORSE AND HEARTS 55 S. Quinteros 3 cpos

U° MEM´S ROCK 56 N. Aguirre 1 ½ cpos

(*) Corrió desestribado desde la largada.

No Corrieron: (5) BLUE JOHAN. Dividendo del Ganador: $ 11,30. Dividendo de la Combinada: $ 171,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 45,80. Diviendo de la Trifecta: $ 3951,35. Tiempo: 1’ 17” 4/5. Por: Le Blues y Pelusa Inc, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Almendra.

7ma carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ” - (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° URBAN LEGEND 59.5 L. Flecha

2° MOST PUNTANO 59.5 J. E. Alves S. pczo

3° VAPORETTO INC 59.5 D. Gómez 2 ½ cpos

4° LOS PASOS 59.5 N, Aguirre ¾ cpo

5° NUNCA DIGAS NEVER 59.5 J. Gómez pczo

6° ANSINNA 56.5 C. López 2 ½ cpos

7° ACLAMADO DUBAI 60.5 S. Fernández ½ cpo

8° RÍO FRANCO 59.5 F. Campos pczo

9° MAGINIFICENT 59.5 J. Luna 3 cpos

10° QUE SORPRESA 59.5 G. Tempesti 2 cpos

U° WEDDING DUBAI 56.5 D. Ledesma 1 ½ cpos

No Corrieron: (3) EMPER WEY, (4) ORIENTAL BEAUTY, (8ª) MARKET MAN. Dividendo del Ganador: $ 11,30. Dividendo de la Combinada: $ 171,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 45,80. Diviendo de la Trifecta: $ 3951,35. Tiempo: 1’ 6”. Por: Freud y Ultimate Life, de 6 años. Cuidador: F. González. Stud: Don Pepe.

8va carrera

Clásico: “LA PAZ MUNICIPIO” – (Extraoficial) - 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° Z MEDIALUNA BLUE 59 A. Miranda

2° ENDIABLADO HAVE 62 J. Escobar 2 cpos

3° AS DE ESPADA 61 L. Escudero 4 cpos

4° MARÍA VA 58 G. Tempesti hocico

5° TU Y YO 58 R. Argüello 1 ½ cpos

U° SOL PEN 62 J. Campanello 4 cpos

Corrieron Todos: Dividendo del Ganador: $ 1,45. Dividendo de la Combinada: $ 29,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 36. Diviendo de la Trifecta: $ 104,36. Tiempo: 17” 2/5 (Igualó récord). Cuidador: A. Miranda. Stud: Emma Abigail.

9na carrera

Clásico: “VEN DIMIA” - (Cat. Interior) - 2200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° KENNEDY BACK 60 J. Cano

2° BELLACO SONG 60 D. Gómez 3 cpos

3° MALAIKAN 60 J. Gómez 1 ½ cpos

4° STEPHEN SOUTH 55.5 F. Campos ¾ cpo

5° GRILLO MAYOR 55.5 G. Tempesti 1 cpo

6° SUBIR SALARIOS 60 G. Quinteros 2 ½ cpos

7° MAKYMAN 60 D. Ledesma 4 cpos

8° ALL ENGLAND 60 S. Quinteros 5 cpos

9° GUEST SEATTLE 62 J. Campanello 4 cpos

10° PULPINELLO 60 C. López ¾ cpo

11° BOLLANI 60 E. Sosa 5 cpos

12° LA MERY 57 F. Quinteros cbza

13° UNITED CHANNEL 60 J. E. Alves S. 4 cpos

U° OTRO MAHI 60 W. Escudero cbza

No Corrieron: (9) PICCOLO VELOCE. Dividendo del Ganador: $ 7,45. Dividendo de la Combinada: $ 109,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 188,85. Diviendo de la Trifecta: $ 2.204,80. Tiempo: 2’ 16” 2/5. Por: John Kennedy y Strike Back, de 4 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: Almina (Bs As).

10ma carrera

Clásico: “GOBIERNO DE MENDOZA” - (Cat. Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEBI MORO 60 D. Gómez

2° PETALS 57 F. Campos 7 cpos

3° YOCO EMBRUJADO 60 D. Ledesma 1 cpo

4° UNBRIDLED GLORIOSO 60 S. Fernández 4 cpos

5° BRABANTE 60 C. López 6 cpos

U° PINDARIANO 60 F. Quinteros 3 cpos

No Corrieron: (1) DIAMOND JUMP, (4) VALID RATE, (5) TÉMPANO SAM. Dividendo del Ganador: $ 2,15. Dividendo de la Combinada: $ 6,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,45. Diviendo de la Trifecta: $ 33,85. Tiempo: 1’ 36” 4/5. Por: Sebi Halo y Ever Candy, de 7 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.